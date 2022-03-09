На світових ринках різко впали ціни на мідь

Сьогодні, 9 березня, ціна на мідь на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилася більш ніж на 2% після поновлення історичного максимуму на початку тижня, передає Trading Economics.

Так, за даними видання, котирування березневих контрактів на мідь на біржі NYMEX сьогодні опустилися на 2,3% і становили $4,6 за фунт.

При цьому 8 березня ціни піднімалися вище за $5 за фунт через побоювання скорочення поставок на тлі дуже низьких запасів цього металу.

На сьогоднішній день запаси міді на складах, що відстежуються Лондонською біржею металів (LME), становлять близько 68 тисяч 825 тонн, що є мінімумом з 2005 року.

У лютому запаси на Шанхайській ф'ючерсній біржі та Comex були нижчими за 200 тисяч тонн.

Особливо мало постачальників у Європі, хоча на Росію припадає лише 4% світового виробництва, Європа є основним експортним ринком.

Крім цього, найбільший у світі виробник цього кольорового металу Чилі зафіксував найнижчий обсяг виробництва в січні з 2011 року, при цьому виробництво впало на 15% порівняно з груднем і на 7,5% порівняно з січнем 2021 року.

У виданні зазначають, що біржові трейдери уважно стежать за розвитком подій в Україні та за санкціями щодо Росії. РФ виробляє близько 4% міді у світі, проте Європа є для країни головним ринком збуту.

Ф'ючерси на мідь широко торгуються на Лондонській біржі металів (LME), COMEX і на Мультитоварній біржі в Індії. Стандартний контракт складає 25000 фунтів стерлінгів. Мідь є третім найбільш широко використовуваним металом у світі.

На Чилі припадає більше однієї третини світового виробництва міді, за ним йдуть Китай, Перу, США, Австралія, Індонезія, Замбія, Канада та Польща. Найбільшими імпортерами міді є Китай, Японія, Індія, Південна Корея та Німеччина.

Нагадаємо, російське вторгнення до України 24 лютого обвалило світові фінансові ринки.

Зокрема, акції та прибутковість облігацій США впали, тоді як долар, золото та ціни на нафту злетіли вгору після дій РФ.

Раніше повідомлялося, що напередодні вторгнення російських військ до України вартість золота підвищилася на тлі різкої ескалації геополітичної напруги.