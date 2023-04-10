Рынок облигаций находится на грани глубокой рецессии

Когда крупные мировые банки начали терпеть банкротство, реакция облигаций была мгновенной. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на один процентный пункт в течение трех дней в марте, больше всего с 1982 года.

Для трейдеров, привыкших рассматривать такие сигналы, сообщение было очевидно. Прошли времена, когда инфляция была для них главной угрозой. Ставки показали, что стресс в финансовой системе сделал рецессию неизбежной, сообщает Вloomberg.

Угроза рецессии стала навязчивой идеей Уолл-стрит, учитывая влияние казначейств на модели, разработанные для прогнозирования будущего инфляции и политики Федерального резерва. Одно из опасений состоит в том, что спекулянты искусственно совершили большое падение доходности ошибочной тревогой рецессии.

"Каждый день, когда нет банковского кризиса, является еще одним днем, свидетельствующим о том, что текущее ценообразование не имеет смысла, но это займет некоторое время", - сказал Боб Эллиотт, инвестиционный директор Unlimited Funds.

Отмечается, что дебаты на рынке далеки от завершения и падение доходности может стать сигналом для будущего экономики. Сами акции далеки от стабильности. Их значительное падение в прошлом году и доминирование акций мегакапитализированных технологий на вершине таблицы лидеров 2023 можно рассматривать как предвестники проблем.

Между тем, в прошлом месяце ежедневные колебания доходности двухлетних казначейских облигаций достигли самых высоких значений за последние 40 лет.

"Рынок облигаций сошел с ума", - говорит Доминик Двор-Фреко, старший рыночный стратег исследовательской фирмы Macro Hive Ltd.

Издание сообщает, что несмотря на то, что в последние дни возобновилось сходство нормального ценового действия, доходность двухлетних казначейских облигаций более чем на целый процентный пункт ниже, чем в марте. Доходность до сих пор остается близкой к уровням, достигнутым после краха SVB, даже когда трейдеры облигаций смягчают самые драматические цены на снижение ставки ФРС.

Федеральная резервная система 23 марта повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, назвав банковскую систему "здоровой и устойчивой" на фоне банкротства двух американских банков.