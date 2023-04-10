Ринок облігацій перебуває на межі глибокої рецесії

Коли великі світові банки почали зазнавати банкрутства, реакція облігацій була миттєвою. Прибутковість дворічних казначейських облігацій впала на один процентний пункт протягом трьох днів у березні, найбільше з 1982 року.

Для трейдерів, які звикли розглядати такі сигнали, повідомлення було очевидним. Минули ті часи, коли інфляція була для них головною загрозою. Ставки показали, що стрес у фінансовій системі зробив рецесію неминучою, повідомляє Вloomberg.

Загроза рецесії стала нав’язливою ідеєю Уолл-стріт, враховуючи вплив казначейств на моделі, розроблені для прогнозування майбутнього інфляції та політики Федерального резерву. Одне з побоювань полягає в тому, що спекулянти штучно зробили велике падіння прибутковості помилковою тривогою рецесії.

"Кожен день, коли немає банківської кризи, є ще одним днем, який свідчить про те, що поточне ціноутворення не має сенсу, але це займе деякий час", — сказав Боб Елліотт, інвестиційний директор Unlimited Funds.

Зазначається, що дебати на ринку далекі від завершення, і падіння прибутковості може стати сигналом для майбутнього економіки. Самі акції далекі від стабільності. Їхнє значне падіння минулого року та домінування акцій мегакапіталізованих технологій на вершині таблиці лідерів 2023 року можна розглядати як провісники проблем.

Тим часом, минулого місяця щоденні коливання прибутковості дворічних казначейських облігацій досягли найвищих значень за останні 40 років.

"Ринок облігацій зійшов з розуму", — каже Домінік Двор-Фреко, старший ринковий стратег дослідницької фірми Macro Hive Ltd.

Видання повідомляє, що незважаючи на те, що останніми днями відновилася схожість нормальної цінової дії,прибутковість дворічних казначейських облігацій більш ніж на цілий відсотковий пункт нижча, ніж у березні. Прибутковість досі залишається близькою до рівнів, досягнутих після краху SVB, навіть коли трейдери облігаційпом’якшують найдраматичніші ціни на зниження ставки ФРС.

Федеральна резервна система 23 березня підвищила ключову ставку на 0,25 відсоткового пункту, назвавши банківську систему "здоровою та стійкою" на тлі банкрутства двох американських банків.