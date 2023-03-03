Споры вокруг реформирования АРМА: на что стоит обратить внимание прежде всего

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С Началом полномасштабного вторжения России в Украину перед отечественными и иностранными правительствами-партнерами стала задача идентифицировать, заблокировать и в дальнейшем использовать активы государства-агрессора в пользу нашей страны.

Если с блокировкой, например, золотовалютных резервов и собственности российских олигархов, особых проблем ни у кого не возникло, то конфискация таких активов стала немалым вызовом для всех.

Один из самых больших рисков заключается в поспешных решениях по отчуждению частной собственности, что в будущем может привести к обжалованию таких действий в международных судах и необходимости выплат россиянам компенсаций.

Поэтому на Западе, прежде всего в ЕС, все чаще говорят о другом подходе к решению проблемы. Вместо конфискации и передачи конфискованных активов Украине предлагается по сути модель управления ими с передачей Киеву доходов.

Такой механизм лишит рисков отчуждения российской собственности и одновременно позволит использовать ее экономический потенциал для возмещения ущерба нашему государству.

В Украине сегодня параллельно действует ряд механизмов, ориентированных на решение вопросов с активами страны-агрессора. Это и принудительное изъятие, и взыскание по санкционной процедуре, и конфискация по уголовным делам. Но, несмотря на то, что страна страдает войной и нуждается в дополнительных экономических ресурсах, риск будущих обжалований и компенсаций остается проблемой. Поэтому финальных решений об отчуждении активов россиян у нас пока очень мало.

Не целесообразно ли сделать акцент именно на управлении собственностью РФ и лиц, поддерживающих ее агрессию? Ведь государство сможет контролировать эти активы, получать от них доходы и работать над длительными процедурами конфискации без потери экономической выгоды и рисков торопливых и юридически шатких решений.

В Украине уже есть институт, работающий по модели управления активами, прежде всего арестованными, – АРМА. К этому органу с начала войны приковано особое внимание, поскольку большинство российских и белорусских активов не конфискуются, а попадают под арест и передаются ведомству в управление.

В последнее время вокруг ведомства идет активная дискуссия по поводу вариантов его реформирования, перезагрузки или даже ликвидации. При выборе какой-либо альтернативы важно учесть, что АРМА управляет не конфискованными, а именно арестованными активами, остающимися частной собственностью до приговора суда. Такой компетенции нет ни у другого органа в Украине. К примеру, тот же Фонд госимущества также управляет активами, но они являются государственной собственностью, то есть государство имеет все права и возможности эффективно ими распоряжаться. Приватизация или аренда государственного имущества – это деятельность, не имеющая практически ничего общего с временным управлением арестованной собственностью граждан, фигурирующих в уголовных делах.

Поэтому уместно сконцентрироваться на последовательном и системном усовершенствовании существующего института управления арестованными активами.

Кроме очевидной необходимости в повышении прозрачности распоряжения арестованным имуществом, важен ряд других шагов. Да, АРМА получает очень много арестованных долей в уставных капиталах и акций. Из этих активов государство может получать значительные доходы, и это не потребует больших усилий от управляющих. Но сейчас управление такими активами не имеет никакой результативности, потому что управленческие решения следует согласовывать с владельцами долей или акций. В ситуациях, когда собственниками являются россияне или белорусы, подобное требование звучит совершенно абсурдно. Следовательно, необходимо предоставить АРМИ возможность обеспечивать управление корпоративными правами в виде долей в уставных капиталах, акций и паев, что станет источником дополнительных ресурсов для бюджета.

Важно также разграничить управление активами в рамках различных процедур, прежде санкционного и уголовного механизма. Дело в том, что АРМИ передают многие подсанкционные активы и, на первый взгляд, это благоприятный фактор, ведь ими можно управлять и одновременно работать над взысканием. Но на практике найти управляющего на актив, в который, с одной стороны, нужно инвестировать, а с другой, какой государство может в любой момент взыскать в свою пользу, - задача не простая. Следовательно, нужно согласовать процедуры, чтобы они дополняли и усиливали друг друга, а не создавали взаимные риски. Задача минимум для этого – переход санкционного актива в госсобственность не должен лишать управляющего, которого АРМА определило еще во время ареста на этот актив, возможности завершить управление в соответствии с заключенным договором. Более глобально правительству следует выработать стратегию, которая учтет оптимальную модель (конфискация, взыскание, изъятие) для различных активов и решит, что лучше оставить под контролем государства, а что передать частному сектору.

Самая важная и сложная задача в случае с АРМА – это качественная интеграция органа и согласование его функций с другими структурами, от которых зависит эффективное распоряжение арестованным имуществом. Сегодня действия и возможности АРМА в значительной степени зависят от решений других субъектов, например правоохранительных и судебных органов, но обратное влияние, в частности, возможность корректировать такие решения отсутствует. Когда суд, например, передает в управлении актив, которым по факту невозможно управлять, АРМА не имеет возможности ни предупредить это, ни изменить, что превращает орган в своеобразный остров, чьи проблемы остаются только его собственными заботами.

При формировании концепции реформы АРМА не менее важно понимать, что агентство – это не только один из критериев безвизового режима с ЕС, а в условиях войны с РФ – далеко не только состав российских и белорусских активов. За большинство экономических объектов со значительной стоимостью, которые государство арестовывает, оно же и несет ответственность. Это залог как защиты права собственности, так и предпосылки справедливой компенсации обществу за последствия коррупционных и других преступлений. Именно для этого создана АРМА и именно это нужно учитывать, работая над ее реформированием.