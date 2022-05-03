США готовы оказывать безвозвратную помощь Украине в рамках своего бюджета, - Маркарова

Соединенные Штаты Америки готовы помочь Украине преодолеть бюджетный разрыв в рамках своих возможностей.

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Об этом рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "LB.ua".

"Именно так. Мы уже можем сказать, что Соединенные Штаты очень быстро откликнулись на запрос. В ходе визита в США премьер-министр вместе с министром финансов активно обсуждали этот вопрос вместе с партнерами, вы видели, что кроме встречи в рамках Всемирного банка и Международного валютного фонда, был отдельный круглый стол, посвященный именно Украине", - рассказала посол.

Оксана Маркарова отметила, что из-за войны с Россией Украина имеет разрыв финансирования бюджета.

"Действительно, из-за войны у нас есть разрыв финансирования бюджета, нам нужны средства на самое необходимое – финансирование операции по защите, пенсии, зарплате, обеспечению продуктами и медикаментами. Поэтому 5 миллиардов – это наша потребность. И действительно, 8,5 миллиарда, которые предложила выделить Украине администрация, предназначенная именно на эти нужды", - сказала Оксана Маркарова.

Также посол напомнила, что США уже выделили Украине два транша в миллиард долларов.

"500 миллионов уже было перечислено, насколько я понимаю, еще 500 поступят в ближайшее время", - подытожила Маркарова.

Напомним, 28 апреля президент Джозеф Байден решил пригласить в Конгресс США 33 миллиарда долларов для финансирования гуманитарной и военной помощи Украине до сентября 2022 года. 20,4 миллиарда долларов из пакета будут потрачены на помощь украинцам в области безопасности и военной сфере.

В то же время, посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что Конгресс США сможет одобрить 33 млрд долларов до конца мая.