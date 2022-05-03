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США готові надавати безповоротну допомогу Україні в рамках свого бюджету, - Маркарова 

Маркарова, США, посол України
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Сполучені Штати Америки готові допомогти Україні подолати бюджетний розрив у рамках своїх можливостей. 

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Про це розповіла Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю "LB.ua"

"Саме так. Ми вже можемо сказати, що Сполучені Штати дуже швидко відгукнулись на запит. Протягом візиту до США прем’єр-міністр разом міністром фінансів активно обговорювали це питання разом з партнерами, ви бачили, що, крім зустрічі в рамках Світового банку і Міжнародного валютного фонду, був окремий круглий стіл, присвячений саме Україні", - розповіла посол. 

Оксана Маркарова зазначила, що через війну з Росією Україна має розрив фінансування бюджету. 

"Дійсно, через війну ми маємо розрив фінансування бюджету, нам потрібні кошти на найнеобхідніше – фінансування операції із захисту, пенсії, зарплати, забезпечення продуктами та медикаментами. Тому 5 мільярдів – це наша потреба. І дійсно, 8,5 мільярдів, які запропонувала виділити Україні адміністрація, призначені саме на ці потреби", - сказала Оксана Маркарова. 

Також посол нагадала, що США вже виділили Україні двома траншами мільярд доларів. 

"500 мільйонів уже було перераховано, наскільки я розумію, ще 500 надійдуть найближчим часом", - підсумувала Маркарова. 

Нагадаємо, 28 квітня президент Джозеф Байден вирішив запросити у Конгресу США 33 мільярди доларів для фінансування гуманітарної та військової допомоги Україні до вересня 2022 року. 20,4 мільярда доларів із пакета будуть витрачені на допомогу українцям у галузі безпеки та у військовій сфері.  

Водночас посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що Конгрес США зможе схвалити 33 млрд доларів до кінця травня. 

Автор:
Анастасія Дєдковська