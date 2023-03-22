Страны НАТО за год предоставили Украине 120 миллиардов долларов помощи

С момента полномасштабного вторжения члены НАТО оказали беспрецедентную финансовую поддержку Украине, предоставив около 120 миллиардов долларов (4,56 трлн грн) военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году.

Больше всего средств выделили США. Они являются крупнейшим отдельным донором, а Европа и Канада оказали более половины общей помощи, сообщается в отчете генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Европейцы также приняли около пяти миллионов беженцев из Украины, обеспечив их всем необедным.

Если сравнить эту сумму с бюджетом Украины на 2023 год, то эта помощь в 3,5 раза превышает дефицит бюджета – 1,279 трлн грн.

Стабильная финансовая помощь партнеров обеспечивает регулярную выплату зарплат и пенсий в Украине. Без этих денег украинцы могли бы недополучать подобные выплаты, заявляли ранее в правительстве.

Также Украина достигла договоренности с МВФ на уровне менеджмента о программе EFF на $15,6 млрд.

Кроме того, Европейский Союз выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро из общего пакета на 18 млрд. евро.