Країни НАТО за рік надали Україні 120 мільярдів доларів допомоги

З моменту повномаштабного вторгнення члени НАТО надали безпрецедентну фінансову підтримку Україні, надавши близько 120 мільярдів доларів (4,56 трлн грн) військової, гуманітарної та фінансової допомоги у 2022 році.

Найбільше коштів виділили США. Вони є найбільшим окремим донором, а Європа та Канада надали понад половину загальної допомоги, повідомляється у звіті генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга.

Європейці також прийняли майже п’ять мільйонів біженців з України, забезпечивши їх усім необідним.

Якщо порівняти цю суму із бюджетом України на 2023 рік, то ця допомога в 3,5 рази перевищує дефіцит бюджету, який складає – 1,279 трлн грн.

Стабільна фінансова допомога партнерів забезпечує регулярну виплату зарплат і пенсій в Україні. Без цих грошей українці могли б недоотримувати такі виплати, заявляли раніше в уряді.

Також Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту про програму EFF на $15,6 млрд.

Окрім того, Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з загального пакета на 18 млрд євро.