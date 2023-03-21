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Економіка
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Україна отримала 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета на 18 млрд

єс, кредит, транш, макрофінансова допомога, Урсула фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: twitter

21 березня Європейський Союз виплатив Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро з загального пакета на 18 млрд євро.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що підтримка Європи не лише допомагає Україні захищатися під час війни, а ще й ставить її на шлях до ЄС.

"Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд Україні. Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське  майбутнє України", - написала фон дер Ляєн.

17 січня Єврокомісія перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро. Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україні отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань.

Україна має погасити пільгові кредити протягом 35 років, починаючи з 2033 року.