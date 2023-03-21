Украина получила 1,5 млрд евро из макрофинансового пакета на 18 млрд

21 марта Европейский Союз выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро из общего пакета на 18 млрд. евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она отметила, что поддержка Европы не только помогает Украине защищаться во время войны, но и ставит ее на путь в ЕС.

"Сегодня мы выплатили еще €1,5 млрд Украине. Наша поддержка помогает Украине функционировать, защищаясь. Она также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины", – написала фон дер Ляен.

17 января Еврокомиссия перечислила первый транш в размере 3 млрд. евро. Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только за выполнение взятых обязательств.

Украина должна погасить льготные кредиты в течение 35 лет с 2033 года.