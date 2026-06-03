Украина – перспективный логистический узел Европы. Какова должна быть новая роль страны в глобальной экономике

Географическое положение государства – один из немногих стратегических ресурсов, который невозможно создать искусственно или перенести в другую часть мира.

Украина исторически формировалась как пространство пересечения крупных торговых, экономических и цивилизационных маршрутов между Европой и Азией, Балтией и Черным морем, севером и югом континента.

Война временно деформировала эту роль. Часть транспортной инфраструктуры была разрушена, часть маршрутов – блокирована, часть логистических потоков – переориентирована на другие страны. Но сама логика нашей географии никуда не исчезла.

После войны Украина будет иметь все предпосылки для возвращения к статусу одного из ключевых логистических и транзитных центров Европы. Но это не произойдет автоматически.

В современном мире логистика стала одним из основных инструментов глобальной экономической конкуренции. Страны конкурируют не только за инвестиции или производство. Они конкурируют за маршруты, транспортные коридоры, контейнерные потоки и место в международных цепях поставок.

И если государство теряет позиции по глобальной логистике, их очень быстро занимают конкуренты.

Сегодня транспортная отрасль и логистика формируют около 6-6,5% украинского ВВП. Вместе со смежными сферами – складскими услугами, связью, сопутствующей инфраструктурой – речь идет примерно о 10% экономики.

Для страны с таким географическим положением этого недостаточно.

В больших транзитных экономиках транспортно-логистический сектор формирует 15% ВВП и более. Именно к таким показателям должна двигаться Украина. И этот ориентир целесообразно закрепить и в Стратегии послевоенного восстановления.

После окончания войны существенно сократятся военные логистические потоки, которые сегодня частично поддерживают транспортный сектор. Соответственно, Украина должна будет компенсировать эти объемы новыми товарными потоками мирной экономики. Здесь нужно быть готовым к серьезной конкуренции. Ведь именно за эти потоки в ближайшие десятилетия развернется глобальное состязание между государствами и макрорегионами.

Фактически речь идет о формировании новых подходов к развитию транспортно-логистического компонента национальной экономики. Иначе послевоенная доля этой отрасли рискует вернуться на уровень около 5% ВВП или даже ниже. Только внутреннего рынка и экспорта сырья для этого недостаточно. Украина должна интегрироваться в крупные международные транспортные и торговые коридоры, объединяющие рынки Европы, Черноморского региона, Кавказа, Центральной Азии и глобальной экономики.

Особое значение в этом контексте будут иметь интермодальные перевозки – современная модель логистики, где в одной цепи эффективно работают железная дорога, автомобильный транспорт, порты, речная логистика, грузовые терминалы, складская инфраструктура и цифровые системы управления потоками.

Сегодня доля таких перевозок в Украине составляет менее 5% от общего транспортного трафика, тогда как в ведущих логистических экономиках мира этот показатель в несколько раз выше.

Украина должна ставить перед собой более амбициозные цели – развитие не менее 10-15 крупных региональных логистических хабов, которые станут центрами концентрации производства, переработки, складирования и международной торговли и увеличения удельного веса интермодальной логистики хотя бы до 15%.

Отдельное стратегическое направление – контейнерные перевозки.

Контейнерная логистика сегодня является основой глобальной торговли, международной кооперации и современного промышленного производства.

В первый год полномасштабной войны сегмент контейнерных перевозок в Украине сократился на 46%. Это стало одним из наиболее показательных индикаторов того, насколько сильно война ударила по транспортной системе и международным логистическим связям государства.

После падения в 2022 году рынок начал постепенно восстанавливаться. В 2023 году объем перевозок контейнеров по железной дороге вырос на 34%, в 2024 году – еще на 28%, а в 2025 году показатель превысил 241,5 тысячи стандартных двадцатифутовых контейнеров (TEU).

Это положительная динамика, но в то же время она демонстрирует масштаб нашего отставания от региональных конкурентов.

Для сравнения транзит контейнеров через Казахстан сегодня составляет примерно 1,4 миллиона TEU в год – почти в шесть раз больше украинских показателей.

Именно поэтому после войны Украина должна ориентироваться на принципиально иной масштаб – до 2 миллионов TEU в год.

Достижение таких показателей потребует интеграции Украины в трансевразийские транспортные маршруты – как в широтном направлении между Азией и Европой, так и в меридиональном пространстве Балто-Черноморского региона.

В этом контексте особенно важны проекты сотрудничества со странами Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского бассейна.

Примечательно, что страны Центральной Азии и Украина уже подписали ряд соглашений в рамках ТРАСЕКА – транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия – об упрощенном цифровом оформлении международных грузоперевозок. Нервная реакция России на эти процессы лишь подтверждает стратегическое значение новых транспортных маршрутов для всего региона.

Фактически речь идет о формировании новой архитектуры экономических связей в регионе. И поэтому транспорт нужно воспринимать значительно шире, чем просто систему дорог, портов или железнодорожных путей.

Современная логистика формирует вокруг себя целые экономические экосистемы: индустриальные парки, производство, переработку, складскую инфраструктуру, технологические платформы, сервисные компании, финансовые и страховые инструменты.

Именно такие системы становятся точками концентрации инвестиций, новых технологий и рабочих мест.

Для Украины это еще одно принципиальное измерение – демографическое.

Возвращение миллионов украинцев после войны будет напрямую зависеть от экономической динамики страны, рынка труда, уровня зарплат, возможностей для развития бизнеса и качества экономической среды.

Конкуренция за человеческий капитал в мире будет только усиливаться. И Украина должна предложить людям масштабную экономику будущего, а не только программу восстановления разрушенного.

Именно поэтому развитие транспортного и логистического потенциала Украины имеет фундаментальное значение для новой экономической модели государства.

У Украины есть все предпосылки, чтобы стать одним из ключевых экономических и логистических узлов нового европейского пространства – между ЕС, Черным морем, Кавказом и Центральной Азией.

Исторически Украина всегда была одним из ключевых пространств пересечения крупных торговых маршрутов между Европой и Азией. Сегодня мы можем вернуть себе эту роль уже на новом технологическом и экономическом уровне как один из центральных логистических узлов большого евразийского пространства.

И для этого нужна долгосрочная государственная стратегия, масштабное инфраструктурное мышление и системная интеграция Украины в глобальные экономические маршруты XXI века.

От скорости и качества этих решений будет зависеть место Украины в будущей экономике Европы, конкурентность государства на глобальных рынках и способность страны вернуть миллионы своих людей и стать одним из ключевых центров экономического развития в Восточной Европе.