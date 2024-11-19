НБУ курс:

USD

41,37

+0,09

EUR

43,63

--0,02

Наличный курс:

USD

41,69

41,63

EUR

44,19

44,00

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Экономика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина представила инвестиционный портфель "зеленых" проектов на 78 млрд долларов

Заместитель министра экономики Андрей Телюпа на COP29
Заместитель министра экономики Андрей Телюпа на COP29. Фото: t.me/mineconomdevUA

Украина продолжает реализацию экологических инициатив и представила на Международной климатической конференции ООН COP29 инвестиционный портфель "зеленых" проектов в 78 млрд долларов.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что заместитель министра экономики Андрей Телюпа на мероприятии представил украинский Национальный план по энергетике и климату (НТЭК), разработанный и утвержденный в рекордно короткие сроки — менее чем через год.

План содержит 140 конкретных мер и устанавливает амбициозные цели: сокращение выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году по сравнению с 1990 годом и достижение 27% доли возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении.

Также Телюпа презентовал масштабный инвестиционный портфель, разработанный для реализации целей НТЭК. Он включает 260 проектов на сумму около 50 млрд. долларов и 140 проектов государственных инвестиций стоимостью 28 млрд. долларов.

Планируется, что первые пилотные проекты будут представлены на Конференции по восстановлению Украины в 2025 году.

Замминистра экономики подчеркнул, что правительство Украины настроено отстраивать страну по принципу "build back better" ("отстроить лучше"), и поэтому ставит циркулярную экономику и ресурсоэффективность в центр своей стратегии промышленного развития. Это предполагает переход от линейных моделей производства и потребления к циркулярным, что не только уменьшает потребление ресурсов, отходы и загрязнения, но и способствует инклюзивному и устойчивому промышленному развитию.

Заметим, в поддержку внедрения НТЭК и достижения климатической нейтральности к 2050 году создана институциональная структура: Офис зеленого перехода при Минэкономики и межведомственная рабочая группа. Он будет играть ключевую роль в разработке отраслевых путей декарбонизации, начиная с цементной промышленности и сельского хозяйства, и подчеркивается необходимость согласования секторального анализа с общеэкономическим моделированием.

СПРАВКА:

COP29 (Conference of Parties – Конференция сторон) – это крупнейший и влиятельный ежегодный международный климатический форум. В его рамках представители 198 сторон-участниц (197 стран и Европейский Союз) оценивают глобальные усилия по выполнению Парижского соглашения и согласовывают дальнейшие шаги по ограничению глобального потепления.

Автор:
Светлана Манько