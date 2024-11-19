Украина представила инвестиционный портфель "зеленых" проектов на 78 млрд долларов

Украина продолжает реализацию экологических инициатив и представила на Международной климатической конференции ООН COP29 инвестиционный портфель "зеленых" проектов в 78 млрд долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что заместитель министра экономики Андрей Телюпа на мероприятии представил украинский Национальный план по энергетике и климату (НТЭК), разработанный и утвержденный в рекордно короткие сроки — менее чем через год.

План содержит 140 конкретных мер и устанавливает амбициозные цели: сокращение выбросов парниковых газов на 65% к 2030 году по сравнению с 1990 годом и достижение 27% доли возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении.

Также Телюпа презентовал масштабный инвестиционный портфель, разработанный для реализации целей НТЭК. Он включает 260 проектов на сумму около 50 млрд. долларов и 140 проектов государственных инвестиций стоимостью 28 млрд. долларов.

Планируется, что первые пилотные проекты будут представлены на Конференции по восстановлению Украины в 2025 году.

Замминистра экономики подчеркнул, что правительство Украины настроено отстраивать страну по принципу "build back better" ("отстроить лучше"), и поэтому ставит циркулярную экономику и ресурсоэффективность в центр своей стратегии промышленного развития. Это предполагает переход от линейных моделей производства и потребления к циркулярным, что не только уменьшает потребление ресурсов, отходы и загрязнения, но и способствует инклюзивному и устойчивому промышленному развитию.

Заметим, в поддержку внедрения НТЭК и достижения климатической нейтральности к 2050 году создана институциональная структура: Офис зеленого перехода при Минэкономики и межведомственная рабочая группа. Он будет играть ключевую роль в разработке отраслевых путей декарбонизации, начиная с цементной промышленности и сельского хозяйства, и подчеркивается необходимость согласования секторального анализа с общеэкономическим моделированием.

СПРАВКА:

COP29 (Conference of Parties – Конференция сторон) – это крупнейший и влиятельный ежегодный международный климатический форум. В его рамках представители 198 сторон-участниц (197 стран и Европейский Союз) оценивают глобальные усилия по выполнению Парижского соглашения и согласовывают дальнейшие шаги по ограничению глобального потепления.