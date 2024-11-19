Україна представила інвестиційний портфель "зелених" проєктів на 78 млрд доларів

Україна продовжує реалізацію екологічних ініціатив і представила на Міжнародній кліматичній конференції ООН COP29 інвестиційний портфель "зелених" проєктів на 78 млрд доларів.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що заступник міністра економіки Андрій Телюпа на заході представив український Національний план з енергетики та клімату (НПЕК), розроблений та затверджений у рекордно короткі терміни — менше ніж за рік.

План містить 140 конкретних заходів та встановлює амбітні цілі: скорочення викидів парникових газів на 65% до 2030 року у порівнянні з 1990 роком та досягнення 27% частки відновлюваних джерел енергії в загальному енергоспоживанні.

Також Телюпа презентував масштабний інвестиційний портфель, розроблений для втілення цілей НПЕК. Він включає 260 проєктів на суму близько 50 млрд доларів та 140 проєктів державних інвестицій вартістю 28 млрд доларів.

Планується, що перші пілотні проєкти будуть представлені на Конференції з відновлення України у 2025 році.

Заступник міністра економіки наголосив, що уряд України налаштований відбудовувати країну за принципом "build back better" ("відбудувати краще"), і тому ставить циркулярну економіку та ресурсоефективність у центр своєї стратегії промислового розвитку. Це передбачає перехід від лінійних моделей виробництва та споживання до циркулярних, що не лише зменшує споживання ресурсів, відходи та забруднення, але й сприяє інклюзивному та сталому промисловому розвитку.

Зауважимо, на підтримку впровадження НПЕК та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року створено інституційну структуру: Офіс зеленого переходу при Мінекономіки та міжвідомчу робочу групу. Він відіграватиме ключову роль у розробці галузевих шляхів декарбонізації, починаючи з цементної промисловості та сільського господарства, та наголошено на необхідності узгодження секторального аналізу з загальноекономічним моделюванням.

ДОВІДКА:

COP29 (Conference of Parties – Конференція сторін) – це найбільший та найвпливовіший щорічний міжнародний кліматичний форум. В його межах представники 198 сторін-учасниць (197 країн та Європейський Союз) оцінюють глобальні зусилля з виконання Паризької угоди та узгоджують подальші кроки для обмеження глобального потепління.