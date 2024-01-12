Украина призвала индийский бизнес присоединиться к восстановлению: в каких областях углубят сотрудничество

Киев заинтересован в углублении двустороннего сотрудничества с Индией и создании совместных предприятий на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что Украина впервые стала страной-партнером одного из самых влиятельных глобальных инвестиционных форумов, который регулярно проходит в Индии, – Vibrant Gujarat Global Summit. В рамках мероприятия состоялся украинский тематический семинар "Украина-Индия: Инвестиционные возможности для лучшего будущего".

Во время мероприятия первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко пригласила индийское правительство и бизнес к углублению двустороннего сотрудничества и участию Индии в восстановлении Украины. Кроме того, она отметила важность взаимных инвестиций и создание совместных предприятий в Украине.

"Мы начинаем восстанавливать Украину сейчас, не дожидаясь окончания войны, и приглашаем Индию, как нашего надежного партнера и голос Глобального Юга, присоединиться к этому восстановлению. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий на территории Украины, ведь это, в первую очередь, возможность создать новые рабочие места, получать дополнительные поступления в бюджет и, как следствие, более устойчивую экономику и возможность поддерживать нашу обороноспособность", - подчеркнула Свириденко.

Заместитель министра экономики Украины Владимир Кузе отметил, что Украина и Индия уже имеют длительный опыт успешного сотрудничества в таких секторах, как фармацевтика и металлургия.

"Сейчас мы приглашаем индийские компании рассмотреть возможности инвестировать в такие отрасли как возобновляемая энергетика, транспорт, логистика и производство биотоплива. Ведь именно они станут драйверами роста украинской экономики после войны", - отметил Кузьо.

Напомним, Украина рассчитывает на увеличение инвестиций со стороны немецкого бизнеса и то, что современное оборудование от немецких производителей поможет восстановить украинскую инфраструктуру, а также модернизировать экономику после войны.

Также инвесторы из Франции планируют увеличить объемы частных инвестиций в стратегические сферы промышленности Украины. Французский бизнес заинтересован инвестировать в строительство, энергетику, логистику, фармацевтический и финансовый секторы.