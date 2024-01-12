Україна закликала індійський бізнес долучитися до відбудови: у яких галузях поглиблять співпрацю

Київ зацікавлений у поглибленні двосторонньої співпраці з Індією та створенні спільних підприємств на території України.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що Україна вперше стала країною-партнером одного з найвпливовіших глобальних інвестиційних форумів, який регулярно відбувається в Індії, – Vibrant Gujarat Global Summit. У рамках події відбувся український тематичний семінар "Україна-Індія: Інвестиційні можливості для кращого майбутнього".

Під час заходу перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко запросила індійський уряд та бізнес до поглиблення двосторонньої співпраці та участі Індії у відбудові України. Крім того, вона наголосила на важливості взаємних інвестицій та створення спільних підприємств в Україні.

"Ми починаємо відбудовувати Україну зараз, не чекаючи закінчення війни, й запрошуємо Індію, як нашого надійного партнера та голос Глобального Півдня, долучитися до цієї відбудови. Ми зацікавлені у створенні спільних підприємств на території України, адже це, в першу чергу, можливість створити нові робочі місця, отримувати додаткові надходження до бюджету і як наслідок – стійкішу економіку й можливість підтримувати нашу обороноздатність", - підкреслила Свириденко.

Заступник міністра економіки України Володимир Кузьо наголосив, що Україна та Індія вже мають тривалий досвід успішної співпраці в таких секторах, як фармацевтика та металургія.

"Зараз ми запрошуємо індійські компанії розглянути можливості інвестувати в такі галузі, як відновлювальна енергетика, транспорт, логістика та виробництво біопалива. Адже саме вони стануть драйверами зростання української економіки після війни", - зауважив Кузьо.

Нагадаємо, Україна розраховує на збільшення інвестицій з боку німецького бізнесу та на те, що сучасне обладнання від німецьких виробників допоможе відновити українську інфраструктуру, а також модернізувати економіку після війни.

Також інвестори з Франції планують збільшити обсяги приватних інвестицій у стратегічні сфери промисловості України. Французький бізнес зацікавлений інвестувати в будівництво, енергетику, логістику, фармацевтичний та фінансовий сектори.