В ГУР сообщили, сколько денег осталось у России для финансирования войны

Страна-агрессор Россия финансирует войну из резервных фондов, которые оценивают более чем в 150 миллиардов долларов.

Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в комментарии "Укринформу".

По его словам, падение бюджетных доходов Кремль покрывает из резервных фондов, которые активно наполняли валютой и золотом перед полномасштабным вторжением в Украину.

"Собственно, именно из этих запасов Россия финансирует войну: удерживает армию, производит и закупает оружие", - отметил он.

Юсов подчеркнул, что ресурсы России не безграничны, война – это очень дорого, поэтому процесс системного кризиса в РФ необратим. И это только вопрос времени.

Как отмечается, кроме резервов РФ получает доходы благодаря экспорту нефти. Российский экспорт в начале года составил 8,3 млн баррелей нефти в сутки – самый высокий уровень с апреля 2020-го, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА). Крупнейшим покупателем был Китай (43% российского экспорта сырой нефти), далее – Индия (36%), ЕС (8%) и Турция (3%).

Однако после установления в декабре 2022 года верхнего предела цен для закупок российской нефти доходы от нефтегазовой отрасли, по данным министерства финансов РФ, за 4 месяца этого года сократились на 52% по сравнению с январем - апрелем 2022 года.

Напомним, в РФ все чаще раздаются призывы к принудительному труду для обеспечения нужд войны, как когда-то в Советском Союзе. Сейчас в стране-агрессоре планируют ввести шестидневную рабочую неделю без дополнительной оплаты для работников, учитывая экономические требования войны.

Разведка Британии сообщала, что в стране-агрессоре РФ засекретили значительную часть своих военных расходов, продолжающих оказывать давление на российский бюджет.