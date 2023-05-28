Назад в СРСР: в РФ пропонують встановити шестиденний робочий тиждень, - розвідка Британії

В країні-агресорі РФ дедалі частіше лунають заклики до примусової праці для забезпечення потреб війни, як колись у Радянському Союзі.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

"Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль", – зазначають аналітики.

Вони додають, що російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки РФ з проханням надати дозвіл на шестиденний робочий тиждень без додаткової оплати для працівників з огляду на економічні вимоги війни.

Крім того, 21 травня 2023 року російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що росіяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

"Зміна тональності розмов явно перегукується з радянським відчуттям суспільного примусу. Це також підкреслює, що керівництво, швидше за все, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні", – підкреслили у розвідці.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії повідомляли, що у 2022 році країну-агресор РФ залишили 1,3 млн осіб, через що на російському ринку праці виник найбільший з 1998 року дефіцит кадрів.