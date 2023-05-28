Назад в СССР: в РФ предлагают установить шестидневную рабочую неделю, - разведка Британии

В стране-агрессоре РФ все чаще раздаются призывы к принудительному труду для обеспечения нужд войны, как когда-то в Советском Союзе.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

"В последние недели тон публичных дебатов в России перешел от простого наказания тех, кто критикует войну в Украине, к призывам к гражданам активно жертвовать собой в поддержку военных усилий", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что российские государственные СМИ и бизнес-группы обратились в Министерство экономики РФ с просьбой предоставить разрешение на шестидневную рабочую неделю без дополнительной оплаты для работников, учитывая экономические требования войны.

Кроме того, 21 мая 2023 года российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что россияне должны работать на заводах по производству боеприпасов по два дополнительных часа каждый день после своей основной работы.

"Изменение тональности разговоров явно перекликается с советским ощущением общественного принуждения. Это также подчеркивает, что руководство, скорее всего, считает экономические показатели решающим фактором победы в войне", – подчеркнули в разведке.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщали, что в 2022 году страну-агрессор РФ покинули 1,3 млн человек, из-за чего на российском рынке труда возник самый большой с 1998 года дефицит кадров.