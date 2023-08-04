У ГУР повідомили, скільки грошей залишилося у Росії для фінансування війни

Країна-агресор Росія фінансує війну з резервних фондів, які оцінюють у понад 150 мільярдів доларів.

Про це повідомив представник воєнної розвідки України Андрій Юсов у коментарі "Укрінформу".

За його словами, падіння бюджетних доходів Кремль покриває з резервних фондів, які активно наповнювали валютою та золотом перед повномасштабним вторгненням в Україну.

"Власне, саме із цих запасів Росія фінансує війну: утримує армію, виготовляє та закуповує зброю", - зазначив він.

Юсов наголосив, що ресурси Росії не безмежні, війна - це дуже дорого, тож процес системної кризи в РФ незворотній. І це лише питання часу.

Як зазначається, крім резервів, РФ отримує доходи завдяки експорту нафти. Російський експорт на початку року становив 8,3 млн барелів нафти на добу - найвищий рівень з квітня 2020-го, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Найбільшим покупцем був Китай (43% російського експорту сирої нафти), далі - Індія (36%), ЄС (8%) і Туреччина (3%).

Однак після встановлення у грудні 2022 року верхньої межі цін для закупівель російської нафти, доходи від нафтогазової галузі, за даними міністерства фінансів РФ, за 4 місяці цього року скоротилися на 52% порівняно з січнем - квітнем 2022 року.

Нагадаємо, в РФ дедалі частіше лунають заклики до примусової праці для забезпечення потреб війни, як колись у Радянському Союзі. Наразі в країні-агресорі планують запровадити шестиденний робочий тиждень без додаткової оплати для працівників з огляду на економічні вимоги війни.

Розвідка Британії повідомляла, що у країні-агресорі РФ засекретили значну частину своїх військових витрат, які продовжують чинити тиск на російський бюджет.