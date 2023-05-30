У розвідці Британії розповіли, скільки коштів РФ витрачає на війну

У країні-агресорі РФ засекретили значну частину своїх військових витрат, які продовжують чинити тиск на російський бюджет.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що 25 травня 2023 року Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що військові витрати Росії зросли на 9,2 відсотка у 2022 році до 86,4 мільярда доларів США.

За оцінками SIPRI, це становить 4,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.

Як повідомляють у розвідці Британії, справжні військові витрати Росії є дуже невизначеними через збільшення використання секретних статей бюджету, особливо з лютого 2022 року, та відсутності прозорості.

"Росія лише нещодавно відновила публікацію даних основних видатків після призупинення цього в травні 2022 року. Майже напевно, що військові витрати залишаються високими, і це чинить тиск на російський державний бюджет", - зауважують у розвідці.

Нагадаємо, в РФ дедалі частіше лунають заклики до примусової праці для забезпечення потреб війни, як колись у Радянському Союзі. Наразі в країні-агресорі планують запровадити шестиденний робочий тиждень без додаткової оплати для працівників з огляду на економічні вимоги війни.