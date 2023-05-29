У розвідці Британії розповіли, як РФ планує вберегти від ударів Кримський міст

Російські військові провели навчання у Керчі та відпрацювали маскування Кримського мосту за допомогою задимлення.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що 24 травня Росія провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту, який з'єднує територію РФ з окупованим півостровом. Це включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст.

Завісу створювали димогенераторами ТДА-3 військові 28-ї бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту РФ.

За даними британської розвідки, російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на чому робиться сильний акцент.

"Однак на практиці російське маскування, як правило, було неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та поганої бойової дисципліни на низькому рівні", - підкреслюють у розвідці Британії.

Раніше в СБУ заявили, що Кримський міст, як логістичний шлях російських військ, є законною ціллю для України.

Нагадаємо, як раніше заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, Кримський міст — самочинне будівництво, яке Російська Федерація, згідно з законами України, має прибрати за власний рахунок.

В свою чергу Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.