В разведке Британии рассказали, как РФ планирует уберечь от ударов Крымский мост

Российские военные провели учения в Керчи и отработали маскировку Крымского моста с помощью задымления.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что 24 мая Россия провела обучение безопасности вокруг Крымского моста, который соединяет территорию РФ с оккупированным полуостровом. Это включало создание дымовой завесы, которая частично маскировала мост.

Занавес создавали дымогенераторами ТДА-3 военные 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты РФ.

По данным британской разведки, российская доктрина считает использование дыма частью маскировки, на чем делается сильный акцент.

"Однако на практике российская маскировка, как правило, была неэффективна в войне в Украине, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне", - подчеркивают в разведке Британии.

Ранее в СБУ заявили, что Крымский мост как логистический путь российских войск является законной целью для Украины.

Напомним, как раньше заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Крымский мост — самовольное строительство, которое Российская Федерация, согласно законам Украины, должна убрать за свой счет.

В свою очередь, Мининфраструктуры после деоккупации полуострова планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог, и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.