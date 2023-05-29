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В разведке Британии рассказали, как РФ планирует уберечь от ударов Крымский мост
Российские военные провели учения в Керчи и отработали маскировку Крымского моста с помощью задымления.
Об этом сообщает разведка Британии.
Отмечается, что 24 мая Россия провела обучение безопасности вокруг Крымского моста, который соединяет территорию РФ с оккупированным полуостровом. Это включало создание дымовой завесы, которая частично маскировала мост.
Занавес создавали дымогенераторами ТДА-3 военные 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным британской разведки, российская доктрина считает использование дыма частью маскировки, на чем делается сильный акцент.
"Однако на практике российская маскировка, как правило, была неэффективна в войне в Украине, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне", - подчеркивают в разведке Британии.
Ранее в СБУ заявили, что Крымский мост как логистический путь российских войск является законной целью для Украины.
Напомним, как раньше заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Крымский мост — самовольное строительство, которое Российская Федерация, согласно законам Украины, должна убрать за свой счет.
В свою очередь, Мининфраструктуры после деоккупации полуострова планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог, и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.