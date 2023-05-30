В разведке Британии рассказали, сколько средств РФ тратит на войну

В стране-агрессоре РФ засекретили значительную часть своих военных расходов, продолжающих оказывать давление на российский бюджет.

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что 25 мая 2023 г. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что военные расходы России выросли на 9,2 процента в 2022 году до 86,4 миллиарда долларов США.

По оценкам SIPRI, это составляет 4,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП) России.

Как сообщают в разведке Британии, настоящие военные расходы России очень неопределенны из-за увеличения использования секретных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года, и отсутствия прозрачности.

"Россия лишь недавно возобновила публикацию данных основных расходов после приостановки этого в мае 2022 года. Почти наверняка военные расходы остаются высокими, и это оказывает давление на российский государственный бюджет", - отмечают в разведке.

Напомним, в РФ все чаще раздаются призывы к принудительному труду для обеспечения нужд войны, как когда-то в Советском Союзе. Сейчас в стране-агрессоре планируют ввести шестидневную рабочую неделю без дополнительной оплаты для работников, учитывая экономические требования войны.