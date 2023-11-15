В октябре возросла доля предприятий, работающих почти на полной и полной мощности

Доля предприятий, функционирующих на почти полной (75% и более) и полной мощности, повысилась после трехмесячного снижения – от 55% в сентябре до 59% в октябре. Однако индекс возобновления деловой активности уменьшился во второй раз подряд за этот период.

Об этом говорится в 18-м ежемесячном опросе Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Отмечается, что оптимизм бизнеса по отношению к трехмесячной и шестимесячной перспективам оказывается достаточно высоким, но в последние месяцы он прекратил рост: 40,5% респондентов планируют увеличить производство в ближайшие три-четыре месяца (по сравнению с 41,7% в сентябре), тогда как 5 ,3% (по сравнению с 2,9% в сентябре) намерены сократить его.

Старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел подчеркнул, что сейчас есть неопределенность по поводу возможных атак на инфраструктуру. Поскольку ожидаются дроновые и ракетные атаки от государства-агрессора, это может влиять на бизнес.

Отмечается, что влияние этого фактора невелико, и хотя растет неопределенность в краткосрочной перспективе, это еще не существенно: по производству - с 9% в сентябре до 12% в октябре, объемов продаж - с 9% до 11%.

"Интерфакс-Украина" пишет, что 56,7% респондентов (по сравнению с 56% в предыдущем месяце) определили возможность дальнейшего развития деятельности компании. Через два года планируют расширить деятельность 25,3%, остаться на текущем уровне – 68,8%, сократить деятельность – 5,9%, что примерно соответствует показателям сентября.

Согласно сообщению, основными препятствиями для развития бизнеса в октябре является рост цен на сырье, материалы и товары (по сравнению с 46% до 48%). Уменьшение спроса сдвинулось с пятого места на второе, при этом его значимость оставалась на уровне 33%. Препятствие "опасно работать" опустилось со второго на третье место с показателем в 33%, деля его с нехваткой рабочей силы, в то время как в сентябре они составляли соответственно 40% и 37%.

Вопрос электроэнергии остается на шестом месте третий месяц подряд, хотя показатель снизился с 32% до 28%. "Государственное регулирование курса валют" стремительно выросло с 11% в сентябре до 22% в октябре, занимая седьмое место.

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) остался относительно высоким в октябре, но по сравнению с предыдущим месяцем упал с 35% до 31%. Это обусловлено уменьшением доли предприятий, сообщивших об улучшении финансово-экономической ситуации (с 43% до 45%).

По экспорту доля предприятий, которые сообщали о его росте, сократилась с 23,9% до 21,2%.

Напомним, в октябре индекс ожиданий деловой активности украинского бизнеса составил 49,6 по сравнению с 50,1 в сентябре, снизившись таким образом ниже нейтрального (50 пунктов) уровня.

Опрос ИЭД включал 534 предприятия разных размеров из 21 региона Украины и проводился с 16 по 31 октября.

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