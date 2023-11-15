У жовтні зросла частка підприємств, що працюють майже на повній та повній потужності

Частка підприємств, які функціонують на майже повній (75% і більше) та повній потужності, підвищилася після тримісячного зниження - від 55% у вересні до 59% у жовтні. Однак індекс відновлення ділової активності зменшився вдруге поспіль за цей період.

Про це йдеться у 18-тому щомісячному опитуванні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Відзначається, що оптимізм бізнесу стосовно тримісячної та шестимісячної перспектив виявляється досить високим, але в останні місяці він припинив зростання: 40,5% респондентів планують збільшити виробництво протягом найближчих трьох-чотирьох місяців (порівняно з 41,7% у вересні), тоді як 5,3% (порівняно з 2,9% у вересні) мають намір скоротити його.

Старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел наголосив, що наразі є невизначеність щодо можливих атак на інфраструктуру. Оскільки очікуються дронові та ракетні атаки від держави-агресора, це може впливати на бізнес.

Зауважується, що наразі вплив цього фактора невеликий, і хоча зростає невизначеність у короткостроковій перспективі, це ще не суттєво: щодо виробництва - з 9% у вересні до 12% у жовтні, обсягів продажу - з 9% до 11%.

"Інтерфакс-Україна" пише, що 56,7% респондентів (порівняно з 56% попереднього місяця) визначили ймовірність подальшого розвитку діяльності підприємства. Через два роки планують розширити діяльність 25,3%, залишитися на поточному рівні - 68,8%, скоротити діяльність - 5,9%, що приблизно відповідає показникам вересня.

Згідно з повідомленням, основними перешкодами для розвитку бізнесу у жовтні є зростання цін на сировину, матеріали та товари (порівняно з 46% до 48%). Зменшення попиту зсунулося з п'ятого місця на друге, при цьому його важливість залишалася на рівні 33%. Перешкода "небезпечно працювати" опустилася з другого на третє місце з показником в 33%, ділячи його з браком робочої сили, тоді як у вересні вони складали відповідно 40% і 37%.

Питання електроенергії залишається на шостому місці третій місяць поспіль, хоча показник зменшився з 32% до 28%. "Державне регулювання курсу валют" стрімко зросло з 11% у вересні до 22% у жовтні, займаючи сьоме місце.

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) залишився відносно високим у жовтні, але в порівнянні з попереднім місяцем впав з 35% до 31%. Це обумовлено зменшенням частки підприємств, які повідомили про поліпшення фінансово-економічної ситуації (з 43% до 45%).

Щодо експорту, частка підприємств, які повідомляли про його зростання, скоротилася з 23,9% до 21,2%.

Нагадаємо, у жовтні індекс очікувань ділової активності українського бізнесу становив 49,6 порівняно з 50,1 у вересні, знизившись, таким чином, нижче нейтрального (50 пунктів) рівня.

Опитування ІЕД включало 534 підприємства різних розмірів із 21 регіону України та проводилося з 16 по 31 жовтня.

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