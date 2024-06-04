В правительстве одобрили проект закона, который позволит получить 2 млрд долларов от Южной Кореи

Во время заседания правительства 4 июня в Верховную Раду был представлен проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Южной Кореей, что сделает возможным получение Украиной займа до 2,1 млрд долларов.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Одобрили проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Украиной и Республикой Корея. Фонд экономического развития и сотрудничества Кореи сможет предоставить Украине ссуду до 2,1 млрд долларов", - написал он.

Как сообщала пресс-служба Министерства экономики, согласно соглашению, на первом этапе кредиты от Южной Кореи могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 года будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление. Это открывает возможность финансирования долгосрочных инновационных экономических проектов и участия корейских компаний в восстановлении Украины.

Шмигаль добавил, что правительство также распределяет 2,4 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта ARISE. Речь идет о кредитных гарантиях для стимулирования кредитования малых и средних сельхозпроизводителей, а также о грантах для небольших хозяйств.

Кроме этого, по словам премьера, есть решение о привлечении ссуды от Банка развития Совета Европы на сумму 100 млн евро. Это средства на реализацию проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество".

Украина планирует привлечь корейский опыт для послевоенного восстановления и рассчитывает на то, что корейский бизнес примет активное участие в восстановлении нашей страны, а также на создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики.

Напомним, соглашение о кредитовании от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF) было подписано министром экономики Украины Юлией Свириденко и послом Кореи в Украине Ким Хёнгом еще 13 сентября 2023 года с участием президента Украины Владимира Зеленского и министра земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Кореи Хи Рён Она, а впоследствии ратифицировано Верховной Радой Украины 21 декабря 2023 года.

Также добавим, что президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время саммита G20 в Нью-Дели пообещал предоставить Украине дополнительные 2,3 миллиарда долларов, чтобы помочь стране отстроиться после разрушительной войны с Россией.