В уряді схвалили проєкт закону, який дозволить отримати 2 млрд доларів від Південної Кореї

Під час засідання уряду 4 червня до Верховної Ради було подано проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Південною Кореєю, що зробить можливим отримання Україною позики до 2,1 млрд доларів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"Схвалили проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Респлублікою Корея. Фонд економічного розвитку та співробітництва Кореї зможе надати Україні позику до 2,1 млрд доларів", - написав він.

Як повідомляла пресслужба Міністерства економіки, відповідно до угоди, на першому етапі кредити від Південної Кореї можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову. Це відкриває можливість для фінансування довгострокових інноваційних економічних проєктів та участі корейських компаній у відновленні України

Шмигаль додав, що уряд також розподіляє 2,4 млрд грн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в межах проєкту ARІSE. Ідеться про кредитні гарантії для стимулювання кредитування малих і середніх сільгоспвиробників, а також про гранти для невеликих господарств.

Окрім цього, за словами прем'єра, є рішення про залучення позики від Банку розвитку Ради Європи на суму 100 млн євро. Це кошти на реалізацію проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене майно".

Зазначимо, що Україна планує залучити корейський досвід для повоєнної відбудови і розраховує на те, що корейський бізнес візьме активну участь у відновленні нашої країни, а також на створення нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях економіки.

Нагадаємо, угода про кредитування від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) була підписана міністром економіки України Юлією Свириденко та послом Кореї в Україні Кім Хьонгом ще 13 вересня 2023 року за участю президента України Володимира Зеленського та міністра земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту Кореї Хі Рьон Вона, а згодом ратифікована Верховною Радою України 21 грудня 2023 року.

Також додамо, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час саміту G20 у Нью-Делі пообіцяв надати Україні додаткові 2,3 мільярда доларів, щоб допомогти країні відбудуватися після руйнівної війни з Росією.