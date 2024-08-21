Венчурные инвестиции в Европе сосредоточены на ИИ, "чистых" технологиях и регуляторных решениях — KPMG

Во втором квартале 2024 года венчурные инвестиции в Европе продемонстрировали значительный рост, достигнув $17,8 млрд, что значительно превысило показатели первого квартала.

Об этом говорится в пресс-релизе международной сети независимых фирм, оказывающих аудиторские, налоговые и консультационные услуги KPMG.

Согласно отчету KPMG Private Enterprise, ключевыми сферами инвестирования остаются искусственный интеллект, альтернативная энергетика, "чистые" технологии и регуляторные решения, ориентированные на устойчивое развитие.

Сфера искусственного интеллекта остается одной из самых привлекательных инвесторов в Европе. Значительные инвестиции получили такие компании, как британская Wayve, занимающаяся автономным вождением ($1 млрд), французская Mistral AI, разрабатывающая большие языковые модели ($650,6 млн), немецкая компания DeepL, специализирующаяся на переводах ($300 млн) и французская H Company, занимающаяся автоматизацией ($220 млн).

Альтернативная энергетика и чистые технологии также остаются в фокусе инвесторов. Внедрение Директивы ЕС о корпоративной отчетности по устойчивому развитию (CSRD) усиливает интерес к инновациям в этой области, в частности, к регуляторным технологиям, направленным на поддержание устойчивого развития.

Согласно сообщению, в Великобритании венчурные инвестиции выросли более чем вдвое, достигнув $6,9 млрд. Несмотря на оптимизм, в третьем квартале 2024 года ожидается осторожность среди инвесторов из-за политических событий в Великобритании и США. В то же время, искусственный интеллект, энергетика и "чистые" технологии, вероятно, останутся в центре внимания.

В то же время, инвестиционный климат в Украине отличается значительным интересом к технологическому сектору, включая ИИ, блокчейн и Интернет вещей. Особое внимание привлекают технологии безопасности, которые имеют большой потенциал для роста, особенно в условиях войны.

Добавим, что KPMG провело исследование, как восстанавливался рынок M&A в Украине в 2023 году. В прошлом году было объявлено 47 M&A сделок. Таким образом, украинский рынок слияний и поглощений вырос почти на 70% по сравнению с 2022 годом. Такие данные стали известны в отчете KPMG M&A Radar 2023. Более того, как изменился рынок слияний и поглощений в Украине во время войны, Delo.ua рассказывает в статье "Чем живет бизнес. Какие M&A сделки проводили в Украине в 2023 году".

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