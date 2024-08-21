Венчурні інвестиції в Європі зосереджені на ШІ, "чистих" технологіях та регуляторних рішеннях - KPMG

У другому кварталі 2024 року венчурні інвестиції в Європі продемонстрували значний ріст, досягнувши $17,8 млрд, що значно перевищило показники першого кварталу.

Про це йдеться в прес-релізі міжнародної мережі незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги KPMG.

Згідно зі звітом від KPMG Private Enterprise, ключовими сферами інвестування залишаються штучний інтелект, альтернативна енергетика, "чисті" технології та регуляторні рішення, орієнтовані на сталий розвиток.

Сфера штучного інтелекту залишається однією з найбільш привабливих для інвесторів у Європі. Значні інвестиції отримали такі компанії, як британська Wayve, що займається автономним водінням ($1 млрд), французька Mistral AI, яка розробляє великі мовні моделі ($650,6 млн), німецька компанія DeepL, що спеціалізується на перекладах ($300 млн), та французька H Company, яка займається автоматизацією ($220 млн).

Альтернативна енергетика та "чисті" технології також залишаються у фокусі інвесторів. Впровадження Директиви ЄС про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD) підсилює інтерес до інновацій у цій галузі, зокрема до регуляторних технологій, які спрямовані на підтримку сталого розвитку.

Згідно з повідомленням, у Великобританії венчурні інвестиції зросли більш ніж удвічі, досягнувши $6,9 млрд. Попри оптимізм, у третьому кварталі 2024 року очікується обережність серед інвесторів через політичні події у Великобританії та США. Водночас штучний інтелект, енергетика та "чисті" технології, ймовірно, залишаться у центрі уваги.

Водночас інвестиційний клімат в Україні відзначається значним інтересом до технологічного сектору, включаючи ШІ, блокчейн та Інтернет речей. Особливу увагу привертають безпекові технології, які мають великий потенціал для зростання, особливо в умовах війни.

Додамо, що KPMG провело дослідження, як відновлювався ринок M&A в Україну у 2023 році. В минулому році було оголошено 47 M&A угод. Таким чином, український ринок злиття та поглинання виріс майже на 70%, у порівнянні з 2022 роком. Такі дані сталі відомі у звіті KPMG M&A Radar 2023. Більше про те, як змінився ринок злиття та поглинання в Україні під час війни, Delo.ua розповідає у статті "Чим живе бізнес. Які M&A угоди проводили в Україні у 2023 році".

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