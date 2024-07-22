Ринок злиттів і поглинань в Україні демонструє зростання у першому півріччі

Згідно зі звітом KPMG в Україні, український ринок злиттів та поглинань (M&A) демонструє позитивну динаміку у першому півріччі 2024 року. Кількість угод зросла на 4,2%, а їх загальна вартість збільшилася на 31% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

За перші шість місяців 2024 року на українському ринку злиттів та поглинань було укладено 25 угод на загальну суму 510 мільйонів доларів, що свідчить про поступове відновлення інтересу інвесторів та адаптацію до змін економічного ландшафту.

За словами керівниці напряму супроводження корпоративних угод, інвестицій та ринків капіталу KPMG в Україні Світлана Щербатюк, зростання ринку злиттів та поглинань в Україні підтримується зусиллями Національного банку щодо забезпечення макроекономічної стабільності, включаючи управління ризиками, підтримку стабільного обмінного курсу та контроль інфляції.

Тенденції M&A ринку в Україні

Економічне відновлення України підтверджується зростанням ВВП, який, за даними Міністерства економіки України, у травні 2024 року збільшився приблизно на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує подальше зростання ВВП України до кінця року на 2,5% - 3,5%,незважаючи на триваючі воєнні дії.

Очікується, що позитивний тренд буде підтримуватися завдяки стабільності українського морського коридору та високому внутрішньому попиту на будівельні послуги, пов'язаному з відновленням національної інфраструктури.

Також для прискорення економічного відновлення України реалізується ряд ініціатив, спрямованих на зменшення воєнних ризиків та підвищення довіри інвесторів. Серед них - створення Експортно-кредитного агентства (ЕКА) та програма страхування на суму 350 мільйонів доларів від AON та Міжнародної фінансової корпорації розвитку США. Платформа Мінекономіки України «Зроблено в Україні» також спрямована на залучення інвестицій шляхом покращення взаємодії між урядом та підприємцями, підтримки місцевих виробників та зміцнення економіки.

Хоча рівень прозорості звітності щодо угод дещо знизився порівняно з першим півріччям 2023 року (48% розкриття вартості угод проти 58%), український ринок злиттів та поглинань демонструє стабільність.

Позитивна динаміка ринку підтверджується знаковими угодами, зокрема раундом фінансування ІТ-компанії Creatio на 200 мільйонів доларів та придбанням телекомунікаційної компанії «Датагруп-Воля» за 120 мільйонів доларів компанією NJJ Capital. Завдяки цим угодам середня вартість угоди зросла з 28 мільйонів доларів у першій половині 2023 року до 43 мільйонів доларів за аналогічний період 2024 року, що свідчить про зростання довіри інвесторів до українського ринку.

Транскордонні угоди

Українські компанії не лише успішно долають виклики на внутрішньому ринку, а й активно розширюють свою присутність на міжнародній арені. Про це свідчить той факт, що угоди з придбання іноземних активів українськими інвесторами становили третину від загальної кількості угод (вісім угод).

Помітними транскордонними угодами стали придбання українськими ІТ-компаніями Ciklum та Intellias компаній у Північній Америці, а також інвестиції Групи ДТЕК у відновлювану енергетику у Східній Європі, що підкреслює стратегічну диверсифікацію активів. Також українські інвестори з різних секторів економіки продовжують розширювати свою діяльність у сусідні країни Центральної Європи, зокрема, в секторах сільського господарства, споживчих ринків, охорони здоров'я та фармацевтики, а також транспорту та інфраструктури.

Попри зниження частки угод з придбання українських активів іноземними інвесторами у першому півріччі 2024 року, іноземні інвестори залишалися досить активними. Було оголошено про сім угод загальною вартістю 410 мільйонів доларів, порівняно з дев'ятьма угодами у першому півріччі 2023 року. Основна частина вхідних угод припадала на сферу інновацій та технологій, що є продовженням тенденцій 2023 року.

ІТ, аграрний бізнес та RE&C як ключові сектори для інвестицій

ІТ-сектор продовжує бути однією з основних рушійних сил українського ринку злиттів та поглинань, завдяки високій мобільності у відносинах бізнесу і працівників, а також можливостям віддаленої роботи.

У першій половині 2024 року активність у сфері злиттів і поглинань в ІТ-секторі зросла на 80%, досягнувши 305 мільйонів доларів, порівняно з 168 мільйонами доларів за аналогічний період попереднього року.

Зростання обумовлене адаптивністю галузі та серією стратегічних інвестицій, зокрема інвестиційним раундом Creatio на 200 мільйонів доларів під керівництвом Sapphire Ventures, що підкреслює зростаючу привабливість сектору для глобальних інвесторів, особливо з Північної Америки та Європи.

Також відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні для юридичних осіб з 1 січня 2024 року призвело до збільшення активності в цьому секторі. Лише за перший квартал було укладено 25 700 угод із земельними ділянками площею 58 800 гектарів, що на 7% більше попереднього рекорду, зафіксованого у четвертому кварталі 2023 року.

Разом з тим, ректор нерухомості та будівництва в Україні демонструє значний інтерес з боку інвесторів і активність у сфері злиттів та поглинань, що становить близько 16% від загального обсягу угод в Україні за перше півріччя 2024 року. Це зумовлено величезною потребою в післявоєнній реконструкції та розвитку. Однією з помітних угод стало придбання складського комплексу Amtel у Київській області компанією «Гістіон», виробником дверей «Новий стиль», за приблизно сумою у 30-40 мільйонів доларів.

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