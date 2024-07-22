Рынок слияний и поглощений в Украине демонстрирует рост в первом полугодии

Согласно отчету KPMG в Украине, украинский рынок слияний и поглощений (M&A) демонстрирует положительную динамику в первом полугодии 2024 года. Количество сделок выросло на 4,2%, а их общая стоимость увеличилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За первые шесть месяцев 2024 года на украинском рынке слияний и поглощений было заключено 25 сделок на общую сумму 510 миллионов долларов, что свидетельствует о постепенном возобновлении интереса инвесторов и адаптации к изменениям экономического ландшафта.

По словам руководителя направления сопровождения корпоративных соглашений, инвестиций и рынков капитала KPMG в Украине Светлана Щербатюк, рост рынка слияний и поглощений в Украине поддерживается усилиями Национального банка по обеспечению макроэкономической стабильности, включая управление рисками, поддержание стабильного обменного курса и контроль инфляции.

Тенденции M&A рынка в Украине

Экономическое восстановление Украины подтверждается ростом ВВП, который, по данным Министерства экономики Украины, в мае 2024 увеличился примерно на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейший рост ВВП Украины до конца года на 2,5% – 3,5%, несмотря на продолжающиеся военные действия.

Ожидается, что позитивный тренд будет поддерживаться благодаря стабильности украинского морского коридора и высокому спросу на строительные услуги, связанному с восстановлением национальной инфраструктуры.

Также для ускорения экономического обновления Украины реализуется ряд инициатив, направленных на уменьшение военных рисков и повышение доверия инвесторов. Среди них – создание Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) и программа страхования на сумму 350 миллионов долларов от AON и Международной финансовой корпорации развития США. Платформа Минэкономики Украины "Сделано в Украине" также направлена на привлечение инвестиций путем улучшения взаимодействия между правительством и предпринимателями, поддержки местных производителей и укрепления экономики.

Хотя уровень прозрачности отчетности по сделкам несколько снизился по сравнению с первым полугодием 2023 года (48% раскрытия стоимости сделок против 58%), украинский рынок слияний и поглощений демонстрирует стабильность.

Положительная динамика рынка подтверждается знаковыми соглашениями, в частности, раундом финансирования ИТ-компании Creatio на 200 миллионов долларов и приобретением телекоммуникационной компании «Датагруп-Воля» за 120 миллионов долларов компанией NJJ Capital. Благодаря этим сделкам средняя стоимость сделки выросла с 28 миллионов долларов в первой половине 2023 года до 43 миллионов долларов за аналогичный период 2024 года, что свидетельствует о росте доверия инвесторов к украинскому рынку.

Трансграничные соглашения

Украинские компании не только успешно одолевают вызовы на внутреннем рынке, но и активно расширяют свое присутствие на международной арене. Об этом свидетельствует тот факт, что сделки по приобретению иностранных активов украинскими инвесторами составляли треть от общего количества сделок (восемь сделок).

Заметными трансграничными соглашениями стали приобретение украинскими ИТ-компаниями Ciklum и Intellias компаний в Северной Америке, а также инвестиции Группы ДТЭК в возобновляемую энергетику в Восточной Европе, что подчеркивает стратегическую диверсификацию активов. Также украинские инвесторы из разных секторов экономики продолжают расширять свою деятельность в соседние страны Центральной Европы, в частности, в секторах сельского хозяйства, потребительских рынков, здравоохранения и фармацевтики, транспорта и инфраструктуры.

Несмотря на понижение доли сделок по приобретению украинских активов иностранными инвесторами в первом полугодии 2024 года, иностранные инвесторы оставались достаточно активными. Было объявлено о семи соглашениях общей стоимостью 410 миллионов долларов по сравнению с девятью соглашениями в первом полугодии 2023 года. Основная часть входящих сделок приходилась на сферу инноваций и технологий, что является продолжением тенденций 2023 года.

ІТ, аграрный бизнес и RE&C как ключевые секторы для инвестиций

ІТ-сектор продолжает быть одной из основных движущих сил украинского рынка слияний и поглощений благодаря высокой мобильности в отношениях бизнеса и работников, а также возможностям удаленной работы.

В первой половине 2024 года активность в сфере слияний и поглощений в ИТ-секторе выросла на 80%, достигнув 305 миллионов долларов по сравнению со 168 миллионами долларов за аналогичный период предыдущего года.

Рост обусловлен адаптивностью отрасли и серией стратегических инвестиций, в частности, инвестиционным раундом Creatio на 200 миллионов долларов под руководством Sapphire Ventures, что подчеркивает растущую привлекательность сектора для глобальных инвесторов, особенно из Северной Америки и Европы.

Также открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине для юридических лиц с 1 января 2024 привело к увеличению активности в этом секторе. Только за первый квартал было заключено 25 700 сделок с земельными участками площадью 58 800 гектаров, что на 7% больше предыдущего рекорда, зафиксированного в четвертом квартале 2023 года.

Вместе с тем ректор недвижимости и строительства в Украине демонстрирует значительный интерес со стороны инвесторов и активность в сфере слияний и поглощений, что составляет около 16% от общего объема сделок в Украине за первое полугодие 2024 года. Это обусловлено огромной потребностью в послевоенной реконструкции и развитии. Одним из заметных сделок стало приобретение складского комплекса Amtel в Киевской области компанией «Гистион», производителем дверей «Новый стиль», примерно по сумме в 30-40 миллионов долларов.

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