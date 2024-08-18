Верховный Суд остановил взыскание 455,6 тыс. евро со счетов АРМА в пользу белорусской компании

Верховный Суд Украины принял решение о приостановлении исполнения решений Хозяйственного суда Львовской области и Западного апелляционного хозяйственного суда, которые предусматривали взыскание 455,6 тысяч евро со счетов АРМА в пользу ООО "БНК-Украина". Об этом сообщает Арма.

Средства ООО "БНК-Украина" были арестованы в апреле 2022 года Подольской окружной прокуратурой Киева и переданы в управление АРМА. В ноябре 2023 года Галицкий районный суд Львова отменил арест на часть средств в размере 170,9 тысяч евро.

Однако Хозяйственный суд Львовской области в декабре 2023 года и марте 2024 принял решение о взыскании с АРМА 284 612 евро и 170 960 евро соответственно в пользу ООО "БНК-Украина".

Также следует отметить, что ООО "БНК-Украина" принадлежит ЗАО "Белорусская Нефтяная Компания" и республиканскому унитарному предприятию "ПО "Белоруснефть". В настоящее время деятельность компании "БНК-Украина" остановлена.



Западный апелляционный хозяйственный суд оставил эти решения в силе, что привело к частичному ограничению проведения платежей по счетам АРМА.

"Очень нелегко добиваться справедливости, особенно когда есть решения судов и заблокированные счета органа. Однако, получив доказательства по запросу АРМА от правоохранительных органов, нам удалось добиться результата", – добавила Дума.

В агентстве добавили, что остановка выполнения предыдущих решений критически важна для обеспечения финансовой стабильности Агентства и надлежащего выполнения АРМА своих функций.

Напомним, ООО "БНК-Украина" занималось оптовой торговлей нефтепродуктами и сжиженным газом, производимыми на Мозырском НПЗ, ОАО «Нафтан» и белорусском ГПЗ.

По информации правоохранителей, это предприятие имеет отношение к финансированию агрессии России против Украины. Они считают, что компания перечисляла доходы от продажи горючего в Украине в Россию.

В апреле 2023 года ООО «БНК-Украина» было признано банкротом, и была начата процедура его ликвидации.