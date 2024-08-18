Верховний Суд зупинив стягнення 455,6 тис. євро з рахунків АРМА на користь білоруської компанії

Верховний Суд України ухвалив рішення про призупинення виконання рішень Господарського суду Львівської області та Західного апеляційного господарського суду, які передбачали стягнення 455,6 тисяч євро з рахунків АРМА на користь ТОВ "БНК-Україна". Про це повідомляє АРМА.

Зазначається, що кошти ТОВ "БНК-Україна" були арештовані у квітні 2022 року Подільською окружною прокуратурою Києва і передані в управління АРМА. У листопаді 2023 року Галицький районний суд Львова скасував арешт на частину коштів у розмірі 170,9 тисяч євро.

Проте, Господарський суд Львівської області у грудні 2023 року та березні 2024 року ухвалив рішення про стягнення з АРМА 284 612 євро та 170 960 євро відповідно на користь ТОВ "БНК-Україна".

Також варто зазначити, що ТОВ "БНК-Україна" належить ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та республіканському унітарному підприємству "ВО "Бєлоруснафта". Наразі діяльність компанії "БНК-Україна" зупинена.



Західний апеляційний господарський суд залишив ці рішення в силі, що призвело до часткового обмеження проведення платежів за рахунками АРМА.

"Дуже нелегко добиватися справедливості, особливо коли є рішення судів і заблоковані рахунки органу. Проте, отримавши докази за запитом АРМА від правоохоронних органів, нам вдалося домогтися результату", - додала Дума.

У агентстві додали, що зупинення виконання попередніх рішень є критично важливим для забезпечення фінансової стабільності Агентства та належного виконання АРМА своїх функцій.

Нагадаємо ТОВ "БНК-Україна" займалося гуртовою торгівлею нафтопродуктами та зрідженим газом, що виготовляються на Мозирському НПЗ, ВАТ «Нафтан» і білоруському ГПЗ.

За інформацією правоохоронців, це підприємство має відношення до фінансування агресії Росії проти України. Вони вважають, що компанія перераховувала прибутки від продажу пального в Україні до Росії.

У квітні 2023 року ТОВ «БНК-Україна» було визнано банкрутом, і було розпочато процедуру його ліквідації.