За прошлую неделю бизнес получил 1,6 млрд грн доступных кредитов

За прошлую неделю более 370 предпринимателей получили кредиты по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 1,6 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) банки выдали бизнесу 51,2 тысяч кредитов на 158 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 61 млрд грн и на рефинансирование предварительно полученных кредитов – 28,6 млрд грн.

Кроме того, на антивоенные цели было выдано 30,5 млрд грн, на инвестиционные цели – 10,8 млрд грн.

Аграрии получили 25,7 млрд грн кредитных средств для поддержки своей деятельности, торговые компании взяли 1,2 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере:

сельского хозяйства (53%);

торговли и производства (24%);

промышленной переработки (14 %).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

В Минэкономики отметили, что на сегодняшний день участие в программе принимают 44 банка, наибольшее количество кредитов выдали "Приватбанк" (21,2 тыс), "Ощадбанк" (7,6 тыс) и "Райффайзен Банк Аваль" (4,9 тыс).

"Напомним, что правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени +1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет им своевременно рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс", - сообщили в Минэкономики.

Также недавно Правительство расширило программу доступных кредитов на предприятия, разрушенные в результате боевых действий. Предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% на срок до 5 лет на сумму до 60 млн грн.

Напомним, Кабмин выделил Минэкономики из резервного фонда госбюджета 320,95 миллиона гривен на гранты для создания или развития бизнеса в рамках программы "еРабота", из них 306,46 миллиона – на развитие перерабатывающих предприятий, а 14,5 миллиона – на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства.