В Украине количество выданных микрокредитов в июле-сентябре выросло втрое

В III квартале 2022 года украинцы оформили втрое больше микрокредитов, чем в апреле-июне. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

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В июле-сентябре в Украине было оформлено 1 154 273 соглашения на сумму 4,29 млрд грн. При этом за девять месяцев 2022 года количество выданных кредитов почти в 3 раза меньше, чем за соответствующий период в прошлом году.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 средняя сумма микрокредита в январе-сентябре увеличилась на 2% и составила 4539 грн.

"В основном это произошло из-за того, что в начале 2022 года была зафиксирована наибольшая сумма микрокредитов за последние пять лет — она достигла 5079 грн", — объясняют аналитики.

Сумма кредитов, выданных с июля по сентябрь, (4,29 млрд грн) также втрое возросла, но сумма в 4 раза меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Уточняем, что во втором квартале 2022 года украинцы взяли микрокредиты на 1,36 млрд грн.

Также в Opendatabot подсчитали, что задолженность по микрокредитам постепенно сокращается. В целом, с начала года она сократилась на 1,9 млрд грн — на 14% — и сейчас составляет 11 млрд грн.

На сегодняшний день в Украине существует почти сто разнообразных микрофинансовых организаций (МФО), которые предлагают небольшие ссуды, обычно до 20 тыс грн, на короткие сроки. Некоторые из них после войны начали вводить новые требования к заемщикам.

Известно, что все работающие кредитные компании возобновили довоенные показатели по кредитованию только на 5-25% в зависимости от МФО. А новые скоринговые модели начали давать очень хорошие показатели возврата долгов. Жесткий отбор клиентов гарантирует гораздо более лучшую дисциплину заемщиков.

Источник фото: ua.depositphotos.com