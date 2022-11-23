В Україні кількість виданих мікрокредитів в липні-вересні зросла утричі

У III кварталі 2022 року українці оформили втричі більше мікрокредитів, ніж у квітні-червні. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

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В липні-вересні в Україні було оформлено 1 154 273 угоди на суму 4,29 млрд грн. При цьому загалом за дев'ять місяців 2022 року кількість виданих кредитів майже у 3 рази менша, ніж за відповідний період торік.

В порівнянні з аналогічним періодом 2021 року середня сума мікрокредиту у січні-вересні збільшилась на 2% та склала 4539 грн.

"Здебільшого, це відбулось через те, що на початку 2022 було зафіксовано найбільшу суму мікрокредитів за останні п’ять років — вона сягла 5079 грн", — пояснюють аналітики.

Сума кредитів, виданих з липня по вересень, (4,29 млрд грн) також втричі зросла, але сума у 4 рази менше, аніж було торік. Уточнюємо, що у другому кварталі 2022 року українці взяли мікрокредитів на 1,36 млрд грн.

Також в Opendatabot підрахували, що заборгованість за мікрокредитами поступово скорочується. Загалом від початку року вона скоротилась на 1,9 млрд грн — на 14% — та наразі складає 11 млрд грн.

На сьогоднішній день в Україні існує майже сто різноманітних мікрофінансових організацій (МФО), які пропонують невеликі позики, зазвичай до 20 тис грн, на короткі строки. Деяки з них після війни почали запроваджувати нові вимоги до позичальників.

Відомо, що усі працюючі кредитні компанії відновили довоєнні показники по кредитуванню лише на 5-25% залежно від МФО. А нові скорингові моделі почали давати дуже хороші показники стосовно повернення боргів. Жорсткий відбір клієнтів гарантує набагато ліпшу дисципліну позичальників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com