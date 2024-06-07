10 профтехов на прифронтовых территориях получат 67 млн грн на модернизацию

Министерство образования и науки Украины совместно с партнерами выделит 67,3 млн. грн. на обновление 10 заведений профессионально-технического образования, расположенных вдоль прифронтовой линии от Сумской до Одесской областей.

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Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Целью проекта является улучшение условий обучения и безопасности для более 5 тысяч студентов, преподавателей и персонала профтехов.

Изменения планируются по четырем ключевым направлениям: термомодернизация помещений, установка солнечных панелей, создание комфортных укрытий и инклюзивных пространств.

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний отметил, что цель проекта – создать комфортный и безопасный учебный процесс для учащихся профтехов на прифронтовых территориях.

Направления изменений были выбраны, ориентируясь на нужды заведений, которые в настоящее время страдают от постоянных воздушных тревог, обесточений, некомфортных температурных условий в учебных помещениях и общежитиях.

Директор "Свисконтакт" в Украине и советник по реконструкции проекта EdUP Пошан КС подчеркнул, что основная цель этого направления - восстановление заведений П(ПТ)О под лозунгом "Отстроить лучше, чем было" и создание безопасных условий для обучения.

Проект финансируется правительством Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC), ООО "Геберит Трейдинг" и ООО "СИКА Украина". Деньги на реализацию инфраструктурного направления предоставляет правительство Швейцарии.

Добавим, с начала года более 10 тысяч украинцев получили ваучер на бесплатное обучение за счет государства, чтобы повысить свой профессиональный уровень или получить новую специальность. Среди популярных специальностей и профессий, по которым получали ваучеры, оказались медсестринство (выдано 2589 ваучеров); дошкольное образование (665); медицина (315); психология (281); повар (1147); водитель (655); тракторист (423); кондитер (294).