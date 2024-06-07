10 профтехів на прифронтових територіях отримають 67 млн грн на модернізацію

Міністерство освіти і науки України спільно з партнерами виділить 67,3 млн грн на оновлення 10 закладів професійно-технічної освіти, розташованих вздовж прифронтової лінії від Сумської до Одеської областей.

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Про це повідомили у пресслужбі МОН.

Проєкт має на меті покращити умови навчання та безпеку для понад 5 тисяч студентів, викладачів та персоналу профтехів.

Зміни планують у чотирьох ключових напрямах: термомодернізація приміщень, встановлення сонячних панелей, створення комфортних укриттів та інклюзивних просторів.

Заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній зазначив, що мета проєкту - створити комфортний та безпечний навчальний процес для учнів профтехів на прифронтових територіях.

Напрями змін були обрані, орієнтуючись на потреби закладів, які наразі потерпають від постійних повітряних тривог, знеструмлень, некомфортних температурних умов у навчальних приміщеннях і гуртожитках.

Директор "Свісконтакт" в Україні і радник з питань реконструкції проєкту EdUP Пошан КС наголосив, що основна мета цього напряму - відновлення закладів П(ПТ)О під гаслом "Відбудувати краще, ніж було" та створення безпечних умов для навчання.

Проєкт фінансується урядом Швейцарії через Швейцарське агентство розвитку та співробітництва (SDC), ТОВ "Геберіт Трейдінг" та ТОВ "СІКА Україна". Гроші на реалізацію інфраструктурного напряму надає уряд Швейцарії.

Додамо, з початку року понад 10 тисяч українців отримали ваучер на безкоштовне навчання за рахунок держави, щоб підвищити свій професійний рівень чи здобути нову спеціальність. Серед популярних спеціальностей і професій, за якими отримували ваучери, виявилися медсестринство (видано 2589 ваучерів); дошкільна освіта (665); медицина (315); психологія (281); кухар (1147); водій (655); тракторист (423); кондитер (294).