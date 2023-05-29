Рада перенаправила деньги, предназначенные для премий лучшим участникам ВНО, на другую цель

Народные депутаты поддержали перераспределение средств, заложенных на сферу образования. Речь идет о премиях, которые ранее выпускники получали за лучшие результаты по ВНО. Теперь эти деньги будут направлены на финансирование обороны.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Так, 29 мая ВРУ приняла в целом постановление о некоторых вопросах реализации в 2023 году постановления Верховной Рады Украины "О премии Верховной Рады Украины лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования".

Дело в том, что в 2023 году ВНО снова будет заменено НМТ в связи с военным положением. Поэтому постановление не может быть реализовано.

Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал перераспределить 5 млн грн, предусмотренных в качестве денежной части премии, на осуществление мер по отражению военной агрессии России против Украины и защиты государства. Именно эту инициативу и поддержали нардепы.

Напомним, с 2021 года ежегодно лучшим участникам внешнего независимого оценивания были присуждены премии Верховной Рады Украины. Список претендентов на присуждение премии формировал Украинский центр оценивания качества образования на основании рейтинга лиц, которые в текущем году завершили получение полного общего среднего образования, выполнили сертификационные работы ВНО по четырем и более учебным предметам, получили общую сумму баллов по шкале 100-200 не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по меньшей мере одному из этих учебных предметов, и зачислены в текущем году в высшее образование в Украине.