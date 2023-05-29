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Рада перенаправила гроші, призначені для премій найкращим учасникам ЗНО, на іншу ціль
Народні депутати підтримали перерозподіл коштів, закладених на сферу освіту. Йдеться про премії, які раніше випускники отримували за найкращі результати з ЗНО. Тепер ці гроші направлять на фінансування оборони.
Про це свідчить інформація на сайти Верховної Ради.
Так, 29 травня ВРУ прийняла в цілому постанову про деякі питання реалізації у 2023 році постанови Верховної Ради України "Про премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти".
Справа в тім, що у 2023 році ЗНО знову буде замінено на НМТ у зв'язку з воєнним станом. Через це постанова не може бути реалізована.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував перерозподілити 5 млн грн, передбачених як грошова частина премії, на здійснення заходів з відсічі військової агресії Росії проти України та захисту держави. Саме цю ініціативу й підтримали нардепи.
Нагадаємо, з 2021 року щорічно найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання присуджували премії Верховної Ради України. Список претендентів на присудження премії формував Український центр оцінювання якості освіти на підставі рейтингу осіб, які у поточному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти, виконали сертифікаційні роботи ЗНО з чотирьох і більше навчальних предметів, отримали загальну суму балів за шкалою 100-200 не менше 790 балів, зокрема 200 балів за щонайменше один із цих навчальних предметів, та зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні.