В МОН опублікували демонстраційний варіант єдиного вступного іспиту на магістратуру

Для вступу на більшість магістерських програм потрібен єдиний вступний іспит (ЄВІ) - зазначили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Цього року ЄВІ складатиметься з 30 завдань з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська - мову обирає вступник) і 33 завдання з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).

Експерти Українського центру оцінювання якості освіти розробили демонстраційні варіанти тесту, який за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання аналогічний до вступного тесту.

Завдання з тесту загальної навчальної компетентності однаковий для усіх вступників, а завдання з іноземної мови – за вибором.

Під час виконання демонстраційного і реального тесту вступник зможе вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом отримати результат тестування.

Тест можна виконувати онлайн або завантажити pdf-файл.

Нагадаємо, зареєструватися для проходження ЄВІ потенційні магістри зможуть з 8 до 31 травня включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Зазначимо, 16 тисяч осіб планують скласти Національний мультипредметний тест за кордоном.

З 3 квітня по 3 травня 2023 року триватиме реєстрація учасників національного мультипредметного тесту.

Цього року НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. Третій предмет абітурієнт може обрати із переліку доступних: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.