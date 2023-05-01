В МОН опубликовали демонстрационный вариант единого вступительного экзамена на магистратуру

Для поступления на большинство магистерских программ нужен единый вступительный экзамен (ЕВИ) – отметили в Украинском центре оценивания качества образования.

В этом году ЕВИ будет состоять из 30 заданий по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский – язык выбирает поступающий) и 33 задания по тесту общей учебной компетентности (ТЗНК).

Эксперты Украинского центра оценивания качества образования разработали демонстрационные варианты теста, который по структуре, типам задач, продолжительности их выполнения аналогичен вступительному тесту.

Задания по тесту общей учебной компетентности одинаковы для всех поступающих, а задачи по иностранному языку – по выбору.

При выполнении демонстрационного и реального теста абитуриент сможет выбирать последовательность выполнения задач, при необходимости возвращаться к той или иной задаче, изменять вариант ответа, а после завершения работы над тестом получить результат тестирования.

Тест можно выполнять онлайн или скачать PDF-файл.

Напомним, зарегистрироваться для прохождения ЕВИ потенциальные магистры смогут с 8 по 31 мая включительно, обратившись в приемную комиссию высшего образования.

Отметим, 16 тысяч человек планируют сдать Национальный мультипредметный тест за границей.

С 3 апреля по 3 мая 2023 продлится регистрация участников национального мультипредметного теста.

В этом году НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных предмета: украинский язык и математика. Третий предмет абитуриент может выбрать из перечня доступных: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.