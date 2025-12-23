SHE Congress 2025: как современная школа меняет подход к развитию ребенка – пять ключевых инсайтов

17 декабря 2025 года в рамках SHE Congress 2025 под эгидой WoMo на сцене состоялось интервью "Образовательный трек 360°: растущая вместе с ребенком стратегия". В фокусе – образование как целостная система, развивающаяся вместе с ребенком и адаптирующаяся к вызовам настоящего: от поддержки развития до формирования навыков будущего и помощи молодежи в профессиональном самоопределении. В разговоре приняли участие директор КМДШ Гранд Елена Сагитова и CEO бизнес/медиа бюро ekonomika+ Татьяна Смирнова как модератор дискуссии.

Стратегия в образовании: от бизнес-терминов к фундаменту личности

Начиная разговор, Татьяна Смирнова подняла вопрос о целесообразности стратегического планирования в раннем возрасте: "Для меня лично стратегия – это нечто большее из бизнеса или менеджмента. Не рано ли говорить о стратегии, когда мы говорим о детях трех, шести или даже десяти лет?".

Елена Сагитова считает школу "фундаментом здания". Фото: WoMo

Отвечая на этот вызов, Елена Сагитова предложила рассматривать стратегию как вектор развития и основу устойчивости: "Школа – это фундамент здания. От него зависит, насколько конструкция будет устойчива и сколько этажей вы сможете построить в будущем. Стратегия в образовании существует, потому что мы выбираем, чему учить и как учить".

Образовательный трек 360°: ответ на прагматизм поколения

Современная образовательная модель "360 градусов" у КМДШ Гранд базируется на сочетании академических знаний, soft skills и прикладной науки. Такой подход обусловлен изменением мышления самих учащихся.

Елена Сагитова подчеркнула: "Наши дети очень практичны. Они постоянно задают вопрос: "Зачем мне это?" Их позиция: "Я сейчас трачу свое время, что я буду иметь из этого?". Поэтому мы предоставляем им возможности использовать знания здесь и сейчас – через проекты, дебаты и реальные кейсы".

Татьяна Смирнова и Елена Сагитова говорили об образовании. Фото: WoMo

Примером такой интеграции является изучение геометрии через банковские продукты или химии посредством создания потребительских продуктов (например, крема для рук), где ребенок проходит путь от ингредиентов к маркетингу.

Индивидуализация и право на ошибку

Одним из главных трендов является персонализация обучения через институты тюторства и адвайзинга. Однако вне школы ребенок сталкивается с другим давлением – социальными сетями.

Татьяна Смирнова отметила: "Дети сейчас растут в атмосфере "успешного успеха". Ты заходишь в интернет, а там у всех все получается… У них возникает культурный диссонанс. Важно честно объяснять: "Это не окей, так не должно быть".

Татьяна Смирнова отметила, что на сегодняшний день дети растут в атмосфере "успешного успеха" и им нужно честно объяснять, что так не должно быть. Фото: WoMo

В ответ на это школа вводит ценность честности. Елена Сагитова уверена: "Позиция честности – это must. Дети должны видеть, что и нам, взрослым, бывает тяжело. Когда ты говоришь: "Я сегодня ошиблась, у меня был факап", ты строишь мост доверия, сильнее любых методичек. Ошибки – это нормально, это часть процесса".

Искусственный интеллект и профильное образование

Обсуждая внедрение ИИ, эксперты сошлись на том, что образование должно готовить аналитиков, а не просто пользователей. Профильное образование в 10–11 классах, которое КМДШ Гранд реализует уже второй год, помогает учащимся сознательно выбирать профессию.

Елена Сагитова привела пример: "Профильное образование в 10 классе – это право на безопасную ошибку. Девочка на архитектуре проучилась семестр и поняла: "Нет, там слишком много математики". Это круто, что она осознала это сейчас, а не в университете".

Разговор прошел в рамках SHE Congress. Фото: WoMo

Поколение силы

Несмотря на "образовательные потери" из-за войны и пандемии, спикеры настроены оптимистично. Современные учащиеся демонстрируют невероятную адаптивность и вовлеченность в волонтерство.

Завершая встречу, Елена Сагитова подытожила: "Эти дети еще всем покажут. Они не просто учатся, они побуждают нас всех к тому, что мы – нация, мы должны показать, кто мы. Я верю, что благодаря им мы будем действительно сильной Украиной".

