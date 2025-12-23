SHE Congress 2025: як сучасна школа змінює підхід до розвитку дитини – п'ять ключових інсайтів

17 грудня 2025 року в межах SHE Congress 2025 під егідою WoMo на сцені відбулося інтерв’ю "Освітній трек 360°: стратегія, яка росте разом із дитиною". У фокусі – освіта як цілісна система, що розвивається разом із дитиною та адаптується до викликів сьогодення: від підтримки розвитку до формування навичок майбутнього й допомоги молоді в професійному самовизначенні. У розмові взяли участь директорка КМДШ Гранд Олена Сагітова та CEO бізнес/медіа бюро ekonomika+ Тетяна Смірнова як модераторка дискусії.

Стратегія в освіті: від бізнес-термінів до фундаменту особистості

Розпочинаючи розмову, Тетяна Смірнова підняла питання доцільності стратегічного планування в ранньому віці: "Для мене особисто стратегія – це щось більше з бізнесу чи менеджменту. Чи не зарано говорити про стратегію, коли ми говоримо про дітей трьох, шести чи навіть десяти років?".

Олена Сагітова вважає школу "фундаментом будівлі". Фото: WoMo

Відповідаючи на цей виклик, Олена Сагітова запропонувала розглядати стратегію як вектор розвитку та основу стійкості: "Школа – це фундамент будівлі. Від нього залежить, наскільки конструкція буде стійкою і скільки поверхів ви зможете побудувати у майбутньому. Стратегія в освіті існує, тому що ми обираємо, чому вчити і як вчити".

Освітній трек 360°: відповідь на прагматизм покоління

Сучасна освітня модель "360 градусів" у КМДШ Гранд базується на поєднанні академічних знань, soft skills та прикладної науки. Такий підхід зумовлений зміною мислення самих учнів.

Олена Сагітова підкреслила: "Наші діти дуже практичні. Вони постійно ставлять запитання: "Нащо мені це?". Їхня позиція: "Я зараз витрачаю свій час, що я буду мати з цього?". Тому ми надаємо їм можливості використовувати знання тут і зараз – через проєкти, дебати та реальні кейси".

Тетяна Смірнова та Олена Сагітова говорили про освіту. Фото: WoMo

Прикладом такої інтеграції є вивчення геометрії через банківські продукти або хімії через створення споживчих продуктів (наприклад, крему для рук), де дитина проходить шлях від інгредієнтів до маркетингу.

Індивідуалізація та право на помилку

Одним із головних трендів є персоналізація навчання через інститути тюторства та адвайзингу. Проте поза межами школи дитина стикається з іншим тиском – соціальними мережами.

Тетяна Смірнова зауважила: "Діти зараз зростають в атмосфері "успішного успіху". Ти заходиш в інтернет, а там у всіх все вдається… У них виникає культурний дисонанс. Важливо чесно пояснювати: "Оце не окей, так не має бути".

Тетяна Смірнова зазначила, що на сьогодні діти зростають в атмосфері "успішного успіху" і їм потрібно чесно пояснювати, що так не має бути. Фото: WoMo

У відповідь на це школа впроваджує цінність чесності. Олена Сагітова впевнена: "Позиція чесності – це must. Діти мають бачити, що і нам, дорослим, буває важко. Коли ти кажеш: "Я сьогодні помилилася, в мене був факап", ти будуєш міст довіри, сильніший за будь-які методички. Помилки – це нормально, це частина процесу".

Штучний інтелект та профільна освіта

Обговорюючи впровадження ШІ, експертки зійшлися на тому, що освіта має готувати аналітиків, а не просто користувачів. Профільна освіта в 10–11 класах, яку КМДШ Гранд реалізує вже другий рік, допомагає учням свідомо обирати професію.

Олена Сагітова навела приклад: "Профільна освіта в 10 класі – це право на безпечну помилку. Дівчинка на архітектурі провчилася семестр і зрозуміла: "Ні, там забагато математики". Це круто, що вона усвідомила це зараз, а не в університеті".

Розмова пройшла в межах SHE Congress. Фото: WoMo

Покоління сили

Попри "освітні втрати" через війну та пандемію, спікерки налаштовані оптимістично. Сучасні учні демонструють неймовірну адаптивність та залученість у волонтерство.

Завершуючи зустріч, Олена Сагітова підсумувала: "Ці діти ще всім покажуть. Вони не просто навчаються, вони спонукають нас усіх до того, що ми – нація, ми маємо показати, хто ми є. Я вірю, що завдяки їм ми будемо дійсно сильною Україною".

