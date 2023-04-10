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- Образование
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"Уйти под аплодисменты". Михаил Поплавский уходит с должности ректора Университета культуры
Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский заявил о намерении уйти с должности и стать председателем Ученого совета.
Об этом он сообщил в Instagram.
"21 апреля – 30 лет, как я возглавляю легендарный Университет культуры! Главное для каждого артиста: своевременно уйти со сцены под аплодисменты ! Я хочу передать полномочия молодому ректору и быть главой Ученого совета, помогать", - отметил он.
Поплавский добавил, что "Университет будущего" – это его мечта, которую он реализует вместе с командой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Верховная Рада 21 марта назначила новым министром образования и науки Украины директора Малой академии наук и военнослужащего Оксена Лесного. Накануне парламент поддержал отставку Сергея Шкарлета с этого поста.