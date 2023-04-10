"Піти під аплодисменти". Михайло Поплавський йде з посади ректора Університету культури

Ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський заявив про намір піти з посади та стати головою Вченої ради.

Про це він повідомив в Instagram.

"21 квітня – 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста: своєвчасно піти зі сцени під аплодисменти! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати", - зазначив він.

Поплавський додав, що "Університет майбутнього" - це його мрія, яку він реалізовує разом з командою.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 березня призначила новим міністром освіти та науки України директора Малої академії наук та військовослужбовеця Оксена Лісового. Напередодні парламент підтримав відставку Сергія Шкарлета з цієї посади.