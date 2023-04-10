- Тип
- зненацька зненацька
- Категорія
- Освіта
- Дата публікації
-
"Піти під аплодисменти". Михайло Поплавський йде з посади ректора Університету культури
Ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавський заявив про намір піти з посади та стати головою Вченої ради.
Про це він повідомив в Instagram.
"21 квітня – 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста: своєвчасно піти зі сцени під аплодисменти! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати", - зазначив він.
Поплавський додав, що "Університет майбутнього" - це його мрія, яку він реалізовує разом з командою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Верховна Рада 21 березня призначила новим міністром освіти та науки України директора Малої академії наук та військовослужбовеця Оксена Лісового. Напередодні парламент підтримав відставку Сергія Шкарлета з цієї посади.