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Дефицит бензина в Киеве устранят до конца мая, - Поворозник
В настоящее время в Киеве сохраняется дефицит топлива, но в конце мая он исчезнет, водители без проблем смогут заправлять свои транспортные средства.
Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.
"Учитывая то, что изменилась политика правительства в отношении установления цен на топливо, я абсолютно убежден, что до конца месяца вопрос с топливом уйдет вообще с повестки дня", - сказал он.
Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.
Фото: ua.depositphotos.com