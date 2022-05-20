Дефицит бензина в Киеве устранят до конца мая, - Поворозник

В настоящее время в Киеве сохраняется дефицит топлива, но в конце мая он исчезнет, водители без проблем смогут заправлять свои транспортные средства.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

"Учитывая то, что изменилась политика правительства в отношении установления цен на топливо, я абсолютно убежден, что до конца месяца вопрос с топливом уйдет вообще с повестки дня", - сказал он.

Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.

Фото: ua.depositphotos.com