Дефіцит бензину у Києві усунуть до кінця травня, - Поворозник

Наразі у Києві зберігається дефіцит палива, але наприкінці травня він зникне, водії без проблем зможуть заправляти свої транспортні засоби.

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Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

"З огляду на те, змінилася політика уряду щодо встановлення цін на пальне, я абсолютно переконаний, що до кінця місяця питання з паливом піде взагалі з порядку денного", - сказав він.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет Міністрів України призупинив державне регулювання ціни на паливо. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.

Зазначимо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби.

Фото: ua.depositphotos.com