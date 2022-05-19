Україна отримає 25 тисяч тонн бензину від Польщі

На тлі дефіциту палива в Україні уряд Польщі вирішив направити на український ринок 25 тисяч тонн бензину. Паливо візьмуть із власних резервів.

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Про це 18 травня повідомила віце-прем’єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Polskie Radio.

"В рамках допомоги з польських запасів буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня", - сказала Свириденко під час зустрічі у Києві з польським міністром клімату та навколишнього середовища Ганною Москвою.

Наразі ведеться робота щодо збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону з транспортування палива. Крім того, Польща та Україна спільно створюють нові напрямки постачання та нові системи енергетичної безпеки.

Раніше Євросоюз запровадив спеціально для України "коридори солідарності", щоб прибрати існуючі труднощі при імпорті палива та доставляти бензин автозаправкам швидше.

У свою чергу Міністерство інфраструктури домовилося з Державною прикордонною службою України про те, щоб один із західних пунктів пропуску був лише для бензовозів.

Фото: ua.depositphotos.com