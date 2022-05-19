Украина получит 25 тысяч тонн бензина от Польши

На фоне дефицита топлива в Украине правительство Польши приняло решение направить на украинский рынок 25 тысяч тонн бензина. Топливо возьмут из собственных резервов.

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Об этом 18 мая сообщила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Polskie Radio.

"В рамках помощи по польским запасам будет отправлено 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок горючего. Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели", — сказала Свириденко во время встречи в Киеве с польским министров климата и окружающей среды Анной Москвой.

В настоящее время ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. Кроме того, Польша и Украина совместно создают новые направления снабжения и новые системы энергетической безопасности.

Ранее Евросоюз ввел специально для Украины "коридоры солидарности", чтобы убрать существующие трудности при импорте топлива и доставлять бензин автозаправкам быстрее.

В свою очередь Министерство инфраструктуры договорилось с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов.

Фото: ua.depositphotos.com